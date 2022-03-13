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    臉書、IG遭限用！俄羅斯網紅直播哭訴沒收入 引網友不滿撻伐

    俄羅斯1名女網紅哭訴IG限用，收入連帶受到影響，結果引起網友撻伐。（圖擷取自推特_@nexta_tv）

    俄羅斯1名女網紅哭訴IG限用，收入連帶受到影響，結果引起網友撻伐。（圖擷取自推特_@nexta_tv）

    2022/03/13 23:44

    〔即時新聞／綜合報導〕社群龍頭Meta為抵制俄羅斯的入侵行為，放寬旗下臉書、IG的言論限制，允許部分用戶發表對俄羅斯的仇恨言論，俄羅斯也展開反制行動，禁止境內使用臉書、推特與IG等社群軟體，1名俄羅斯網紅就在直播中哭訴，IG無法使用而損失收入來源，沒想到引起大批網友不滿。

    根據英國媒體《每日郵報》報導，俄羅斯日前宣布國內用戶禁止使用臉書、推特，以及IG等社群軟體，1名網紅就轉往社群平台Telegram，開直播哭訴，「對我來說，作為1名IG網紅，我的收入來源受到影響，同時也是記錄了我的所有生活點滴，而我花了他X的整整5年來經營。」

    影片一出瞬間引起網友不滿，俄羅斯社群媒體《NEXTA》也在推特上發文撻伐，「這名女網紅只在意她在IG上分享的餐廳、美食照片，她根本不在乎成千上萬的死去民眾，也對她的同伴漠不關心」。Meta週一表示，俄羅斯境內目前約有8000萬名以上用戶受到影響，無法使用臉書、IG等軟體。

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