臉書、IG遭限用！俄羅斯網紅直播哭訴沒收入 引網友不滿撻伐

〔即時新聞/綜合報導〕社群龍頭Meta為抵制俄羅斯的入侵行為,放寬旗下臉書、IG的言論限制,允許部分用戶發表對俄羅斯的仇恨言論,俄羅斯也展開反制行動,禁止境內使用臉書、推特與IG等社群軟體,1名俄羅斯網紅就在直播中哭訴,IG無法使用而損失收入來源,沒想到引起大批網友不滿。

根據英國媒體《每日郵報》報導,俄羅斯日前宣布國內用戶禁止使用臉書、推特,以及IG等社群軟體,1名網紅就轉往社群平台Telegram,開直播哭訴,「對我來說,作為1名IG網紅,我的收入來源受到影響,同時也是記錄了我的所有生活點滴,而我花了他X的整整5年來經營。」

影片一出瞬間引起網友不滿,俄羅斯社群媒體《NEXTA》也在推特上發文撻伐,「這名女網紅只在意她在IG上分享的餐廳、美食照片,她根本不在乎成千上萬的死去民眾,也對她的同伴漠不關心」。Meta週一表示,俄羅斯境內目前約有8000萬名以上用戶受到影響,無法使用臉書、IG等軟體。

One of the #Russian bloggers cries that in two days her Instagram will stop working



She does not care at all about the thousands of dead people, including her compatriots. Obviously, her biggest worry right now is that she won't be able to post pictures of food from restaurants. pic.twitter.com/LSdBiSlwHr