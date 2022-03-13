俄羅斯允許盜版反制西方制裁 「佩佩豬」率先受害！

《粉紅豬小妹》率先成為俄羅斯「全面盜版」政策的受害者。（圖翻攝自Peppa Pig官方YT頻道）

2022/03/13 17:14

〔即時新聞／綜合報導〕越來越多國家對俄羅斯祭出制裁，莫斯科為此列出「不友善國家名單」，允許國內得以未經許可使用名單中國家的專利。而今傳出最先受害的是深受孩童歡迎的動畫《粉紅豬小妹》（Peppa Pig，又稱佩佩豬）。

根據英國《鏡報》 報導，俄國近日通過法律授權政府「在確保國防和國家安全有關的緊急情況下」，即使未經專利持有者同意，也可使用任何來自不友善名單國家的知識產權。不僅如此，俄方日前還重啟該國封鎖多年的最大盜版網站《REtracker》，讓俄國人可以肆意下載盜版軟體。

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在俄方祭「全面盜版」反制制裁國沒多久，知名兒童動畫《粉紅豬小妹》率先成為受害者。該動畫商標和著作權的擁有者英國「一號娛樂」（Entertainment One）日前對俄羅斯企業家科列斯尼科夫（Ivan Kolesnikov）提告，指控其濫用《粉紅豬小妹》的角色形象，求償400英鎊（約新台幣1.5萬元），不過近期盧布大幅貶值，原先求償金額等於降值到230英鎊（約8520元台幣）。

即便求償金額不高，俄羅斯法院仍駁回一號娛樂的求償訴訟，因為英國被列入不友善名單，科列斯尼科夫可以任意使用《粉紅豬小妹》的商標。此舉被視為俄方對西方世界的無理報復，原本不起眼的侵權案件，也意外受到外界熱議。

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