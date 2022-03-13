49歲波蘭大叔謊稱提供援助 誘19歲烏克蘭女難民入住後性侵

自俄羅斯在上月24日全面入侵烏克蘭後，已有超過250萬難民逃離烏克蘭，成為二戰後歐洲增幅最快的難民危機。烏克蘭難民示意圖，與本新聞無關。（路透）

2022/03/13 16:49

〔即時新聞／綜合報導〕自俄羅斯在上月24日全面入侵烏克蘭後，已有超過250萬難民逃離烏克蘭，成為二戰後歐洲增幅最快的難民危機，鄰國伸出援手收容難民，但也有不肖之人利用這個機會，對烏克蘭難民伸出狼爪，有波蘭男子以提供住宿等為由，誘騙19歲烏克蘭少女入住，隨後對其性侵，遭警方逮捕。

綜合外媒報導，當地時間10日弗次瓦夫（Wroclaw）警方逮捕了一名49歲的男子，這名男子在網路上發布援助難民訊息，認識1名19歲烏克蘭少女，該男子向女孩承諾給她提供幫助和住所，將她誘騙入住後性侵得逞，警方聲明指出：「她逃離飽受戰爭蹂躪的烏克蘭，不會說波蘭語，信任一個承諾給她幫助和庇護的人。不幸的是，這一切都是騙局。」這名49歲波蘭男子將會因其「野蠻罪行」，面臨最高12年的監禁處罰。

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俄羅斯入侵烏克蘭後，已有超過250萬難民逃離烏克蘭，其中有近160萬人入境波蘭，大量需要幫助的難民成為不肖份子覬覦目標，反人口販運基金會運營總監巴內特 （Tamara Barnett） 表示：「當你突然有一大群非常脆弱的人需要立即獲得金錢和幫助時，就成為剝削和性剝削的溫床。」

相關案例持續曝光，有無意中聽到一名男子向一名16歲難民女孩許諾工作和住所，隨後引來當局介入，另外有男子只向難民中的婦女兒童提供幫助引起人們懷疑。當警察對其盤問時，這名男子立刻改口；層出不窮的案例，波蘭當局開始干預，禁止人們僅向婦女和兒童提供援助和通宵援助。

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