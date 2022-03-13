俄擬循烏東模式創立分離共和國 刻松市議會駁：永遠屬於烏克蘭！

俄羅斯試圖在烏克蘭境內建立新的人民共和國，澤倫斯基呼籲民眾不要被俄羅斯分化。圖為基輔獨立廣場。（歐新社）

2022/03/13 14:03

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭，遭遇烏克蘭軍民強烈抵抗，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）12日晚間在談話中提到，俄羅斯試圖在烏克蘭境內建立新的共和國，呼籲民眾不要被俄羅斯分化。而目前被俄軍控制的刻松（Kherson）議會12日通過決議，強調議員們永遠不會承認俄羅斯試圖在刻松建立「人民共和國」的企圖。

綜合外媒報導，澤倫斯基12日晚間在談話中提到，俄國企圖在烏克蘭被占領地區建立「人民共和國」，試圖從內部分裂烏克蘭。澤倫斯基呼籲烏克蘭人民不要重蹈頓內茨克（Donetsk）和盧甘斯克（Luhansk）的覆轍。

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澤倫斯基也特別提到目前被俄軍控制的刻松，強調：「刻松地區領土上的俄軍正試圖重複建立『偽共和國』的悲慘經歷，他們在向地方領導人敲詐、向代表施壓，更對許多人行賄。不過刻松市議會成員12日拒絕了俄羅斯建立『偽共和國』的計畫。」

刻松市議會表示，俄羅斯計畫在刻松建立一個分離主義式的人民共和國，但刻松市議會副主席索伯烈夫斯基（Yuriy Sobolevskyi）指出，議會以44票通過決議，強調「刻松屬於烏克蘭」，議員們永遠不會承認俄軍的企圖。

索伯烈夫斯基強調：「刻松從過去、現在到未來，都是烏克蘭不可分割的一部分。」

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