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    畏戰就會面臨死亡... 俄軍戰俘爆：高層出動「督戰隊」殺逃兵

    俄軍戰俘透露，俄軍高層恢復「督戰隊」做法，要殺死任何想要逃跑的俄軍士兵。（圖擷取自烏克蘭國家安全局Twitter）

    俄軍戰俘透露，俄軍高層恢復「督戰隊」做法，要殺死任何想要逃跑的俄軍士兵。（圖擷取自烏克蘭國家安全局Twitter）

    2022/03/13 11:27

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭後，戰事陷入膠著，烏克蘭軍方自俄軍發動入侵後，就頻繁釋出抓獲俄軍戰俘的影片。烏克蘭國家安全局（SBU）12日在推特表示，經審訊俄軍戰俘後，戰俘透露俄軍高層恢復過往的「督戰隊」做法，殺死任何想要逃跑的俄軍士兵。

    烏克蘭國家安全局（SBU）12日在推特及通訊軟體Telegram上公佈審訊俄軍戰俘後所得知的訊息，俄軍戰俘表示，俄軍高層已恢復過去的｢射擊小隊」制度，這隻特殊的射擊小隊會跟隨俄軍主力推進，目的要殺死那些「想要逃跑的俄軍」。俄軍戰俘也證實，他的部隊上就有｢射擊小隊」存在，他們會殺死逃兵。

    另外，戰俘也透露，俄軍在烏克蘭南方的敖德薩（Odessa）週邊的行動中，有600名海軍步兵（陸戰隊）拒絕服從「下船」登陸的指令。戰俘表示：「他們知道現在正在發生些什麼。」這名戰俘也後悔地說，自己沒有勇氣像這些士兵一樣拒絕服從上級命令。烏克蘭國家安全局認為，俄軍出動「督戰隊」的做法，象徵俄軍士氣已跌到谷底，呼籲烏克蘭軍民持續抵抗侵略。

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