別成為失敗主義者 福山：台灣應向烏克蘭一樣備戰、恢復徵兵

法蘭西斯．福山希望台灣要認知到，自己要像烏克蘭一樣備戰，不要太早成為失敗主義者。（路透）

2022/03/13 11:09

〔即時新聞／綜合報導〕世界知名的國際政治思想家、《歷史的終結》作者，美國重量級日裔美籍政治學者法蘭西斯．福山（Francis Fukuyama）日前分析俄烏戰爭走向，認為俄羅斯正在烏克蘭走向徹底戰敗的結局，他也表示這場戰爭到目前為止給中國很好的教訓，也希望台灣會認知要像烏克蘭一樣備戰，不要太早成為失敗主義者。

福山近日在《美國目的》（American Purpose）撰文分析俄烏戰爭走向，認為俄軍陷在各個烏克蘭城市之外，面臨嚴重的補給問題和頻繁的烏軍襲擊，他直言俄軍正在烏克蘭走向直接戰敗結局，可能前線會突如其來崩潰。

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俄羅斯入侵烏克蘭戰況不如預期，福山表示，這場戰爭到目前為止給中國很好的教訓，中國和俄國一樣，過去十年間建立了看似高科技的軍事力量，但是並沒有作戰經驗，與俄軍一樣缺乏管理複雜空軍行動的經驗，俄空軍在烏克蘭的低劣表現，可能會被解放軍空軍所重演，中國高層未來考慮入侵台灣時，可能不會像俄國一樣高估己身的能力。

至於烏克蘭目前成功抵抗俄羅斯入侵，對於台灣的啟示，福山期盼，希望台灣自己會認知到要像烏克蘭一樣備戰，並且恢復徵兵制，千萬不要太早成為失敗主義者。

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