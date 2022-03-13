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    美重量級學者福山預測戰局發展：俄軍正走向直接戰敗結局

    美國重量級日裔美籍政治學者法蘭西斯．福山分析烏俄戰爭走向，他認為俄羅斯正在烏克蘭走向徹底戰敗的結局。（歐新社）

    美國重量級日裔美籍政治學者法蘭西斯．福山分析烏俄戰爭走向，他認為俄羅斯正在烏克蘭走向徹底戰敗的結局。（歐新社）

    2022/03/13 10:31

    〔即時新聞／綜合報導〕以《歷史的終結》一書聞名學界的國際政治思想家、美國重量級日裔美籍政治學者法蘭西斯．福山（Francis Fukuyama）日前分析烏俄戰爭走向，他認為俄羅斯正在烏克蘭走向徹底戰敗的結局。

    福山近日在《美國目的》（American Purpose）撰文分析烏俄戰爭走向，他表示俄軍基於一個有缺陷的假設，包含誤判烏克蘭人親俄、烏軍一觸即潰等，擬定了無能計畫，俄軍士兵顯然是穿著勝利遊行的閱兵制服而非多帶彈藥與補給，普亭已經投入大部分可用戰力，已經沒有可供運用的大量後備戰力，俄軍陷在各個烏克蘭城市之外，面臨嚴重的補給問題和頻繁的烏軍襲擊，他直言俄軍正在烏克蘭走向直接戰敗結局。

    對於前線可能的發展，福山預測，俄軍的陣線崩潰可能是突然而災難性的，而非在消耗戰中緩慢瓦解，前線俄軍將處於一個無法補給也無法撤退的臨界點，士氣會蕩然無存。

    至少在北方戰線可能會出現這樣的情形，俄軍在南方表現較佳，但是若北方俄軍崩潰，南方俄軍也會難以維持陣線。

    福山指出，在上述情況發生之前，沒有外交手段能夠停止戰爭，考慮到雙方已經蒙受的損失，並不存在俄國和烏克蘭雙方都能接受的妥協；同時福山也批評，聯合國安全會議再次被證實是無用的，唯一有用的是大會決議，來分辨誰是世界上的惡棍和共犯。

    至於美國不設置禁飛區以及幫助波蘭米格機助烏，福山認為這是正確的決定，美國在這種情緒化的時刻保持冷靜，最好是讓烏克蘭獨自擊敗俄國，以免俄國宣稱北約發動進攻，造成戰爭擴大，與其提供米格機，不如繼續提供標槍、刺針、TB2、醫藥、通訊裝備與情報共享給烏克蘭，福山也認為烏克蘭應有從北約等途徑獲得情報支援，唯一能阻止這場屠殺的是在地面上擊敗俄軍。

    若俄羅斯戰敗，普廷會有什麼下場，福山表示，普廷的支持來自於強人的形象，當他暴露出無能且失去說服力之後，就什麼都不剩了，他不可能在這場戰敗後倖免。

    福山還補充道，這場戰爭的受益者還包含土耳其，在戰場上的活躍表現，可能會讓土耳其無人機大賣。

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