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    首頁　>　國際

    歐洲議會譴責俄軍綁架烏克蘭市長 呼籲立即釋放

    2022/03/13 01:54

    〔中央社〕歐洲議會今天譴責俄羅斯軍隊綁架烏克蘭地方市長，除呼籲立即釋放外，並強調參與相關行動者將會受到國際法追究。

    烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）和官員3月11日表示，南部梅利托波爾（Melitopol）市長費多羅夫（Ivan Fedorov）遭占領那座城市的俄羅斯軍人綁架，烏國外交部痛斥此舉形同犯下戰爭罪。

    澤倫斯基今天並致電德國總理蕭茲（Olaf Scholz）及法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）尋求協助，盼費多羅夫能獲得釋放。

    而歐洲議會今天也發表聲明表示，今1月底至2月初曾前往了解烏克蘭安全危機的約10位歐洲議員連署，對俄羅斯軍隊非法綁架費多羅夫的行為感到震驚並譴責，另讚揚費多羅夫勇敢地履行作為市長的職責。

    聲明呼籲俄羅斯，立即釋放費多羅夫，並保護他的健康和安全，另強調在包括聯合國和歐盟等國際社會的監督下，參與相關行動者將受到國際法追究。

    歐洲議會譴責俄羅斯持續攻擊，再次呼籲立即停止對烏克蘭的侵略及儘速撤軍。（編輯：劉學源）1110313

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