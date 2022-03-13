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    聯合國警告 烏克蘭歷史遺跡面臨毀損危險

    2022/03/13 01:45

    〔中央社〕聯合國教科文組織官員今天警告，隨著俄羅斯持續侵略，烏克蘭的重要歷史遺跡正面臨毀損危險。聯合國正與合作夥伴努力，蒐集烏國歷史遺跡的衛星圖像，以評估損失情況。

    聯合國教科文組織（UNESCO）世界遺產中心主任阿索莫（Lazare Eloundou Assomo）今天表示，俄羅斯持續進攻烏克蘭，導致烏國的主要歷史遺跡正面臨被破壞甚至毀損的危險，其中一些遺址和紀念碑可追溯到11世紀。

    阿索莫指出，烏克蘭博物館及文化景點若遭破壞，將危及歷史文物，憂慮將對烏國的文化帶來重大影響。

    他說，目前UNESCO已將基輔的聖蘇菲雅大教堂及基輔洞窟修道院（Kiev Pechersk Lavra），列為優先保護對象，除與烏克蘭當局聯繫，使用「武力衝突受保護文化財產」的獨特藍盾標識標誌，以避免遭到故意毀損外，還與合作夥伴努力，蒐集相關歷史遺跡的衛星圖像，以評估損失情況。

    自從俄羅斯入侵烏克蘭，UNESCO立即發表聲明，指俄羅斯的行動侵犯了烏克蘭領土和主權完整，呼籲各方尊重國際人道法，並防止各類型文化遺產遭破壞。

    根據UNESCO說明，基輔的聖蘇菲雅大教堂設計可與君士坦丁堡的聖蘇菲雅教堂媲美，象徵著「新君士坦丁堡」，而基輔洞窟修道院對東正教思想在17世紀至19世紀的傳播做出貢獻。（編輯：劉學源）1110313

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