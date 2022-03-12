中國曾為烏克蘭提供核安全保證 如今進退兩難

中國國家主席習近平2013年12月5日在北京接待時任烏克蘭總統亞努科維奇（左），雙方簽署協議，中方承諾向烏方提供「核安全保證」。（美聯社檔案照）

2022/03/12 19:40

〔編譯孫宇青／綜合報導〕烏俄戰爭進一步擴大，外界尤其憂心俄羅斯可能動用核武攻擊烏克蘭。美國《華爾街日報》11日指出，萬一不幸如此，烏俄衝突爆發以來一直暗中偏袒俄國的中國，勢必面臨更大的質疑和譴責聲浪，因為中方曾在2013年破天荒向烏國提供核安全保證，至今卻低調回應。

據報導，在前蘇聯解體後，美、英、俄都曾要求烏克蘭放棄蘇聯時代遺留的核武，並保證烏國國家安全作為交換。2013年，在中國國家主席習近平宣布啟動路線經過烏國的「一帶一路」計畫後，時任烏國總統亞努科維奇（Viktor Yanukovych）在當年12月造訪北京，雙方共同簽署「中國和烏克蘭友好合作條約」和「中國和烏克蘭關於進一步深化戰略夥伴關係的聯合聲明」等兩份文件。

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在「條約」中，中方承諾「無條件不對作為無核武器國家的烏克蘭使用或威脅使用核武器。」至於在「聲明」中，中方也承諾「在烏克蘭遭到使用核武器的侵略或受到此種侵略威脅的情況下，向烏克蘭提供相應安全保證。」起初，「新華社」在內的中國國營媒體憂心，這等同將烏國納入中國的「核保護傘」，但相關新聞目前已從網路上消失。

值得注意的是，中方並未發表中烏兩份文件的官方英文版本，這使得外界難以準確解讀中國的「保證」的真正涵義。美國前駐烏大使、也是美烏就烏國放棄核武器的談判代表皮弗（Steven Pifer）表示，美方早年與烏談判時，刻意使用語意較為模糊的「assurance」（意指對某種結果表達信心），但如今外界多將中國對烏國的「保證」，理解為語意更篤定的「guarantee」（意指一旦出現變數，必須採取行動確保某種結果）。

前美國國務卿龐皮歐的首席顧問、美國智庫「哈德遜研究所」資深研究員余茂春指出，中烏當年的協議凸顯北京和莫斯科關係緊張，也反映烏國希望在俄國和歐盟以外尋求與其他國家合作，而中方也藉由給予烏國核安全保證，進而可以接觸飛機引擎等烏國專長的武器系統。

隨著烏俄衝突進一步惡化，中烏協議似乎預告中方準備必要時挺烏抗俄。然而，中國外交部發言人汪文斌日前低調回應此事，僅稱核武國家向烏國等無核武國家提供的安全保證，「有明確的內容限定和觸發條件。在烏克蘭問題上，當務之急是有關各方保持冷靜克制，緩和局勢，促進政治解決。」

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