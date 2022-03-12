謠言終結站》輝瑞被迫公開疫苗數據？ 經查：與事實不符

網傳訊息宣稱「美國食品藥物管理局（FDA）敗訴，輝瑞被迫公開共9頁的疫苗副作用」。台灣事實查核中心指出，此事件爭點是FDA必須加速公開輝瑞疫苗相關文件，因此，傳言為「錯誤」訊息。（路透）

2022/03/12 20:03

〔即時新聞／綜合報導〕近日網傳1段訊息宣稱「美國食品藥物管理局（FDA）敗訴，輝瑞被迫公開共9頁、1000多種的疫苗副作用，以及1295項不良反應」。對此，台灣事實查核中心經查證後指出，傳言指稱的事件為，美國民間團體依資訊自由法要求美國FDA公開輝瑞疫苗提交的相關文件，而FDA公布的速度不如民間團體預期，因此由法院裁定FDA應加速公開輝瑞疫苗相關文件；此事件中必須加速公開文件的單位為FDA而非輝瑞。

台灣事實查核中心11日發布報告，傳言指稱的事件為，「為透明度的公共衛生和醫療專業人員（PHMPT）」依資訊自由法要求FDA在今年3月3日以前公開輝瑞疫苗提交的相關文件，此事件爭點不在於要不要公開，而是公開的「時程」，網傳訊息稱「FDA敗訴」似乎隱含FDA不願公開文件的意含，這與事實不符；在這則事件中FDA只是公布的速度不如民間團體預期，法院因此裁定FDA應加速公開輝瑞疫苗相關文件。

請繼續往下閱讀...

報告提到，傳言提及的「輝瑞疫苗副作用有9頁」、「有1295項不良反應」，是出自「疫苗授權後不良事件報告的累積分析」，施打疫苗後出現的各種症狀都可以列入「不良事件」，但不良事件並未與疫苗接種有因果相關性，也不等同是疫苗造成的副作用或不良反應；此外，這份資料在去年11月就已流傳於網路，早於法院要求FDA加速公開輝瑞文件之前。

傳言也稱「在接受（輝瑞疫苗）實驗的4萬6000人中有4萬2000人有不良反應，有1200人死亡」。查核中心表示，傳言提及的「4萬2000人」和「1200人」並非輝瑞疫苗臨床實驗的參與者，而是輝瑞疫苗自獲得緊急授權後至去年2月28日間，所收到的不良事件通報案例；不良事件通報的死亡人數，與接種疫苗是有「時序」上的相關，但不一定有因果關係，是否有因果關係需要嚴僅的審查才能確定。

因此，綜合以上可知，傳言為「錯誤」訊息。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法