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    傳普廷遭誤導「烏軍抵抗力薄弱」 暴怒軟禁2情蒐單位主管

    俄羅斯總統普廷。（美聯社）

    俄羅斯總統普廷。（美聯社）

    2022/03/12 12:55

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯軍隊在烏克蘭境內受挫，俄國總統普廷短日亡烏計畫成為泡影，據傳普廷指責俄羅斯聯邦安全局（FSB），認為是他們情報有誤，才導致俄軍在烏克蘭的行動受阻，普廷甚至軟禁情報部門主管貝塞達（Sergey Beseda）與其副手。

    英國《每日郵報》報導，專門研究俄國聯邦安全局的專家索爾達托夫（Andrey Soldatov）表示，該局內部人士透露，普廷已經下令拘捕68歲的貝塞達以及副手博柳赫（Anatoly Bolyukh），據說普廷對該機構相當不滿。

    報導指出，索爾達托夫聲稱，克里姆林宮正式的拘捕理由是犯嫌挪用顛覆烏克蘭活動的專款，以及故意提供關於烏克蘭政治的虛假訊息。

    消息人士透露，俄羅斯聯邦安全局曾向普廷保證，烏克蘭軍隊在面對俄國軍隊時，只會有象徵性的抵抗，因為烏克蘭人也渴望能擺脫現任總統澤倫斯基，結果俄軍遭到烏軍強烈抵抗，戰事因此陷入僵局，因此普廷將戰事受挫歸咎於情報部門。

    索爾達托夫表示，俄羅斯聯邦安全局多數情報員都是菁英階層出身，受過良好的教育，蒐集情報能力也相當優秀，唯一的問題是他們害怕告知普廷真相。

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