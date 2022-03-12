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    俄羅斯入侵烏克蘭 專家：歐洲開始反思與中國關係

    法國總統馬克宏與中國國家主席習近平。（路透資料照）

    法國總統馬克宏與中國國家主席習近平。（路透資料照）

    2022/03/12 11:25

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭，中國強化與歐洲的聯繫，專家認為，中國努力避免因為俄烏衝突陷入東西方對峙，也希望藉由歐洲來平衡美中惡化的關係，但歐洲已開始反思與中國的關係。

    《美國之音》報導，德國墨卡託中國研究所（MERICS）的資深分析師克弗普茨（Roderick Kefferpütz）表示，中國一方面對俄羅斯友好，一方面又嘗試中立，在歐盟不會留下好的印象。

    紐約研究機構諮詢公司榮鼎集團（Rhodium Group）中歐關係專家巴爾金（Noah Barkin）認為，中國支持烏克蘭的領土完整，但同時拒絕批評俄羅斯，並暗示入侵是由美國和北約挑起，這些尷尬的言論不會很快在歐洲被遺忘。

    墨卡託中國研究中心中歐關係專家葛瑞（Grzegorz Stec）表示，俄羅斯總統普廷威權統治下的俄羅斯，入侵烏克蘭已經促使歐洲做出巨大的改變，雖然俄羅斯的侵略行徑，還不能立即導致歐洲對同樣威權的中國做出政策的改變，但是歐洲人對於如何與威權和獨裁政權打交道，看法已經不同。

    葛瑞說，對俄羅斯威權政權思維的轉變，可能會強化那些認為中歐是「制度性對手」的聲音，而這可能會在中長期影響歐盟對中國的態度。

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