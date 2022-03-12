炸毀後首見！北韓修復豐溪里核試坑道 估這時將發起挑釁

北韓2018年炸毀豐溪里核試驗場，作為棄核保證與對外友好的象徵。（美聯社）

2022/03/12 11:24

〔即時新聞／綜合報導〕南韓總統大選落幕，北韓近期動作頻頻，有跡象顯示，北韓除準備發射洲際彈道飛彈外，此前作為棄核保證而自主爆破的豐溪里核試驗場也出現修復跡象，更有分析披露北韓很可能發起下一輪挑釁的時間點。

根據《韓聯社》報導，北韓正在修復豐溪里核子試驗場被爆破的部分坑道，其中3號與4號坑道最有可能是當前正進行的工程項目，過往南韓方面雖曾監測到該核試驗場的維修跡象，但僅限於地面建築，針對坑道的工程尚屬首見。

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分析指出，有鑑於北韓去年1月提出的「發展國防力量5大任務」中，生產超大型核彈頭與潛射核戰略武器均為重點項目，本次修復豐溪里核試驗場坑道的舉動，可能就是為了實現該任務。

北韓最高領導人金正恩近期也是動作頻頻，他日前先後視察了西海衛星發射場與該國宇宙開發局，前者被認為僅需進行小幅改造，便可被用於發射遠程飛彈，而後者則肩負起北韓太空國防的責任，是金正恩親令重點發展項目。

《韓聯社》進一步引述軍方人士與多名專家觀點，認為北韓可能在4月15日已故最高領導人金日成冥誕或美韓聯合軍演當天發起挑釁。

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