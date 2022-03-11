又砲轟醫院！烏控俄328枚飛彈打平民 聯合國曝使用集束彈

烏克蘭指控，俄羅斯已經發射328枚飛彈攻擊各地平民社區。圖為烏克蘭軍人在馬立波檢視被炸受損的教堂。（美聯社）

2022/03/11 22:45

〔編譯管淑平／綜合報導〕烏克蘭武裝部隊總司令扎盧日內（Valeriy Zaluzhny）11日指控，俄羅斯侵略烏克蘭，至今已經發射328枚飛彈攻擊各地平民社區。同時，聯合國11日也指出，「可信報告」顯示，俄羅斯在烏克蘭人口密集區使用集束炸彈，可能構成了戰爭罪。

扎盧日內指出，自2月24日俄軍入侵以來，俄方對烏克蘭城鎮平民發射了328枚飛彈，包括「口徑」（Kalibr）巡弋飛彈、「伊斯坎德」（Iskander）和「圓點-U」（Tochka-U）彈道飛彈等等，「普廷政權的血腥罪行，是嚴重違反國際人道法」，呼籲國際法院調查。

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繼馬立波婦幼醫院被炸後，11日在東北部哈爾科夫州奧斯科爾市（Oskil）也傳出一家精神病院被俄軍砲轟，英國《獨立報》、《土耳其廣播電視公司》（TRT）報導，哈爾科夫州長斯聶吉波夫（Oleh Synegybov）說，已經有73人事先疏散，但是醫院遇襲時裡面還有330人，報導指這些人躲在地下室，未傳傷亡。斯聶吉波夫批評這是「殘暴攻擊平民」、「戰爭罪」、「對烏克蘭的種族滅絕」。

聯合國人權事務高級專員公署發言人史勞塞爾（Liz Throssell）11日在日內瓦指出，已接獲數起俄羅斯軍隊對烏克蘭人口密集區使用集束炸彈的「可信報告」，此舉與國際法不符。目前在烏克蘭境內有數十名聯合國觀察員正在調查，針對平民和平民目標使用這類炸彈或其他不分青紅皂白的攻擊行動，都可能構成戰爭罪。聯合國同時證實，自2月24日以來，已經有至少549平民在戰事中喪生。

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