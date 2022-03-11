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    有望停戰？普廷：俄烏談判出現「正向轉變」

    俄國總統普廷（右）11日在克里姆林宮接待來訪的白俄羅斯總統盧卡申科。（美聯社）

    俄國總統普廷（右）11日在克里姆林宮接待來訪的白俄羅斯總統盧卡申科。（美聯社）

    2022/03/11 20:52

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕俄烏軍事衝突即將進入第3週之際，俄羅斯總統普廷11日表示，雙方幾乎每天都會進行談判，且已出現某些「正向轉變」（positive shifts），似乎預告戰火可望終止。

    《法新社》報導，普廷11日在莫斯科與來訪的盟友、白俄羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）舉行會議時向對方透露，俄烏談判「現在幾乎每天都會進行」，且「我們的談判代表向我回報，已經有一些正向轉變。」普廷先前承諾，會「知會」盧卡申科最新的談判進度。

    《彭博》指出，普廷並未解釋其說法，但可能是指烏克蘭總統澤倫斯基日前表示願意討論烏克蘭維持中立國的地位。

    事實上，俄烏官員2月28、3月3日和3月7日共進行3輪談判，並在10日提高談判代表層級，由兩國外交部長直接對談，但一直無法就停火達成共識，最大的進展僅同意設立「人道走廊」疏散平民，可惜就連這點也未能妥善執行，雙方互控阻礙撤離平民。

    針對外國制裁一波波到來，俄國經濟恐怕遭遇前所未有的沉重打擊，普廷也強調，俄國會在制裁中繼續發展，並取得偉大成就。

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