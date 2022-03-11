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    軍情動態》基於區域情勢緊張 土耳其國造兩棲突擊艦低調海試

    2016年開始建造的土耳其首艘國造兩棲突擊艦「安納杜魯號」（TCG Anadolu），近日傳出展開海試。（翻攝自推特）

    2016年開始建造的土耳其首艘國造兩棲突擊艦「安納杜魯號」（TCG Anadolu），近日傳出展開海試。（翻攝自推特）

    2022/03/11 12:42

    〔即時新聞／綜合報導〕2016年開始建造的土耳其首艘國造兩棲突擊艦「安納杜魯號」（TCG Anadolu），近日傳出展開海試，但基於區域緊張採低調態度，土耳其國防工業委員會（SSB）並未正式發表聲明。

    根據《Naval News》報導，安納杜魯號2月下旬開始，被發現離開賽德夫（Sedef）造船廠，在馬爾馬拉海展開海試，相關影像在推特上流傳，船廠高層也承認，安納杜魯號已跨出海試第一步。

    在區域情勢緊張的狀況下，土耳其國防工業委員會（SSB）並未發表正面回應，也沒公開證實相關動態。安納杜魯號原本去年就要海試，但在各種原因下延誤，預計今年就會投入使用。

    安納杜魯號原要部署F-35B短場起飛垂直降落（STOVL，Short Take Off Vertical Landing）隱形戰機，不過土國因採購俄製S-400防空系統被美國制裁，踢出計畫，後續轉為無人機航艦；SSB委員會主席狄米爾（Ismail Demir）先前曾透露，安納杜魯號可搭載多達80架無人機。

    據指，土耳其拜拉克塔公司（Bayraktar）正以TB2無人機為基礎，開發艦載型TB3武裝無人機，這類機種將具備可摺疊機翼，預計今年內展開首飛，目前全球共有16個國家採購。

    安納杜魯號原要部署F-35B短場起飛垂直降落（STOVL，Short Take Off Vertical Landing）隱形戰機，不過土國因採購俄製S-400防空系統被美國制裁，踢出計畫，後續轉為無人機航艦。（翻攝自推特）

    安納杜魯號原要部署F-35B短場起飛垂直降落（STOVL，Short Take Off Vertical Landing）隱形戰機，不過土國因採購俄製S-400防空系統被美國制裁，踢出計畫，後續轉為無人機航艦。（翻攝自推特）

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