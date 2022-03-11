人道走廊已有約10萬人撤離 馬立波等遭俄軍毀約砲襲仍有民眾受困

馬立波遭俄軍包圍斷水斷糧，又發動無差別攻擊砲打醫院、平民，狀況相當嚴峻。（路透）

2022/03/11 11:22

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭反遭奮勇抵抗，行動受挫，遂改發動圍城戰，屠殺平民、攻擊醫院，並斷絕平民維生必備能源與物資，烏克蘭積極交涉後，俄羅斯才答應開放人道走廊讓平民撤離。烏克蘭總統澤倫斯基表示，近2日已有約10萬人從人道走廊安全撤離。

根據《CNN》報導，澤倫斯基10日晚間向大眾公告人道走廊撤離狀況，表示近2日有約10萬人透過人道走廊安全撤離；9日已有3條人道走廊完成安排，10日則接續完成剩餘安排工作，澤倫斯基表示，當日的主要任務依舊是安排人道走廊，「這一天有近4萬人疏散」，人道救援、食物和藥物也都已分送給這些需要的人。

請繼續往下閱讀...

澤倫斯基強調，「我們會竭盡所能，從敵人亟欲摧毀的城市中，救出我們的人民」。然而，俄羅斯的承諾並非可信，澤倫斯基指出，烏克蘭官員已盡最大努力使人道走廊正常運作，但俄軍沒有完全停火，在馬立波人道走廊發動坦克攻擊。

因此，澤倫斯基指出，馬立波和伏爾諾華卡目前仍處於完全被封鎖的狀態，不過他決定派一隊卡車把食物、水和藥物送進當地，將物資分送給因為俄軍食言毀約而受困的烏克蘭民眾。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法