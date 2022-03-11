為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    人道走廊已有約10萬人撤離 馬立波等遭俄軍毀約砲襲仍有民眾受困

    馬立波遭俄軍包圍斷水斷糧，又發動無差別攻擊砲打醫院、平民，狀況相當嚴峻。（路透）

    馬立波遭俄軍包圍斷水斷糧，又發動無差別攻擊砲打醫院、平民，狀況相當嚴峻。（路透）

    2022/03/11 11:22

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭反遭奮勇抵抗，行動受挫，遂改發動圍城戰，屠殺平民、攻擊醫院，並斷絕平民維生必備能源與物資，烏克蘭積極交涉後，俄羅斯才答應開放人道走廊讓平民撤離。烏克蘭總統澤倫斯基表示，近2日已有約10萬人從人道走廊安全撤離。

    根據《CNN》報導，澤倫斯基10日晚間向大眾公告人道走廊撤離狀況，表示近2日有約10萬人透過人道走廊安全撤離；9日已有3條人道走廊完成安排，10日則接續完成剩餘安排工作，澤倫斯基表示，當日的主要任務依舊是安排人道走廊，「這一天有近4萬人疏散」，人道救援、食物和藥物也都已分送給這些需要的人。

    澤倫斯基強調，「我們會竭盡所能，從敵人亟欲摧毀的城市中，救出我們的人民」。然而，俄羅斯的承諾並非可信，澤倫斯基指出，烏克蘭官員已盡最大努力使人道走廊正常運作，但俄軍沒有完全停火，在馬立波人道走廊發動坦克攻擊。

    因此，澤倫斯基指出，馬立波和伏爾諾華卡目前仍處於完全被封鎖的狀態，不過他決定派一隊卡車把食物、水和藥物送進當地，將物資分送給因為俄軍食言毀約而受困的烏克蘭民眾。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    「俄羅斯政府很絕望！」 烏克蘭官員爆：普廷兩週怒拔8大將
    2022/03/11 11:06

    「俄羅斯政府很絕望！」 烏克蘭官員爆：普廷兩週怒拔8大將
    烏國馬立波遭血腥圍攻 外媒揭露城內慘況
    2022/03/11 10:28

    烏國馬立波遭血腥圍攻 外媒揭露城內慘況

    屬於大家的嘉義縣公用頻道 歡迎申請
    台灣基進挺烏克蘭 捐贈醫療物資及乾糧、發熱衣
    2022/03/11 09:50

    台灣基進挺烏克蘭 捐贈醫療物資及乾糧、發熱衣
    外企資產恐被俄國沒收 蘋果、麥當勞遭列入清單
    2022/03/11 09:11

    外企資產恐被俄國沒收 蘋果、麥當勞遭列入清單

    余祥銓「瘦身秘辛」一上市就斷貨！
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播