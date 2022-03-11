為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    入侵烏克蘭引爆核戰？ 俄外長：我不這麼認為

    俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）否定俄烏衝突可能爆發核子戰爭的說法，同時警告歐美國家，莫斯科不會再依賴西方。（路透）

    俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）否定俄烏衝突可能爆發核子戰爭的說法，同時警告歐美國家，莫斯科不會再依賴西方。（路透）

    2022/03/11 08:23

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）日前聲稱俄國沒有入侵烏克蘭後，最近又否定俄烏衝突可能爆發核子戰爭的說法，同時警告歐美國家，莫斯科不會再依賴西方。

    《路透》報導，俄羅斯經濟正面臨自1991年蘇聯解體以來最嚴重的危機，因為在2月24日莫斯科入侵烏克蘭後，西方對俄羅斯金融和企業體系實施嚴厲制裁。

    拉夫羅夫10日與烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba）在土耳其南部安塔利亞（Antalya）會談，會後接受俄國《工商日報》（Kommersant）提問是否會引發核戰時，拉夫羅夫說，「我不想相信，我也不相信。」

    拉夫羅夫自2004年以來一直擔任俄羅斯外長，他表示，只有西方才談論核戰爭，他稱西方就像精神分析之父弗洛伊德（Sigmund Freud）一樣對「核戰」念念不忘。

    他還說，俄方將以振興的心理及良知，擺脫西方對俄制裁造成的危機，俄國不再有認為西方可成為可靠夥伴的幻想，將會盡力確保莫斯科不再依賴西方。

    俄羅斯總統普廷2月27日宣布，俄國戰略威嚇兵力提升至「高度警戒」，理由是西方制裁和北約軍事聯盟成員國的咄咄逼人言論。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    打臉俄羅斯！ 美情報首長：烏克蘭沒有發展生化武器
    2022/03/11 07:26

    打臉俄羅斯！ 美情報首長：烏克蘭沒有發展生化武器
    俄羅斯攻烏受阻 專家：「戰術核武」恐成選項
    2022/03/11 06:10

    俄羅斯攻烏受阻 專家：「戰術核武」恐成選項

    航空城客運園區具潛力 區域受惠齊漲
    普廷搬「核武」威脅 美駐聯合國大使：須用最強力方式根除其行動
    2022/02/28 07:00

    普廷搬「核武」威脅 美駐聯合國大使：須用最強力方式根除其行動
    烏俄情勢升溫！俄國2S7M自走砲現身邊境 可攜4枚核彈
    2022/02/12 16:55

    烏俄情勢升溫！俄國2S7M自走砲現身邊境 可攜4枚核彈

    戴罩小心肌膚缺氧！擺脫厭世肌這樣做
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播