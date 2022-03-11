入侵烏克蘭引爆核戰？ 俄外長：我不這麼認為

俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）否定俄烏衝突可能爆發核子戰爭的說法，同時警告歐美國家，莫斯科不會再依賴西方。（路透）

2022/03/11 08:23

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）日前聲稱俄國沒有入侵烏克蘭後，最近又否定俄烏衝突可能爆發核子戰爭的說法，同時警告歐美國家，莫斯科不會再依賴西方。

《路透》報導，俄羅斯經濟正面臨自1991年蘇聯解體以來最嚴重的危機，因為在2月24日莫斯科入侵烏克蘭後，西方對俄羅斯金融和企業體系實施嚴厲制裁。

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拉夫羅夫10日與烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba）在土耳其南部安塔利亞（Antalya）會談，會後接受俄國《工商日報》（Kommersant）提問是否會引發核戰時，拉夫羅夫說，「我不想相信，我也不相信。」

拉夫羅夫自2004年以來一直擔任俄羅斯外長，他表示，只有西方才談論核戰爭，他稱西方就像精神分析之父弗洛伊德（Sigmund Freud）一樣對「核戰」念念不忘。

他還說，俄方將以振興的心理及良知，擺脫西方對俄制裁造成的危機，俄國不再有認為西方可成為可靠夥伴的幻想，將會盡力確保莫斯科不再依賴西方。

俄羅斯總統普廷2月27日宣布，俄國戰略威嚇兵力提升至「高度警戒」，理由是西方制裁和北約軍事聯盟成員國的咄咄逼人言論。

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