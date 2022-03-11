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    俄外長：烏克蘭衝突不致引發核戰

    俄國外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）今天和烏克蘭外長在土耳其舉行俄侵烏後首次面對面會談，他在記者會上對媒體說，他認為烏克蘭衝突不致惡化成核子戰爭。（法新社）

    俄國外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）今天和烏克蘭外長在土耳其舉行俄侵烏後首次面對面會談，他在記者會上對媒體說，他認為烏克蘭衝突不致惡化成核子戰爭。（法新社）

    2022/03/11 00:42

    〔中央社〕俄羅斯外長拉夫羅夫今天（10日）告訴媒體，他認為烏克蘭衝突不致惡化成核子戰爭，不過他警告美國和歐洲，俄國再也不想依賴西方。

    俄軍2月24日入侵烏克蘭後，西方對俄羅斯金融和企業體系施以嚴厲制裁，俄國經濟面臨1991年蘇聯解體以來的最嚴重危機。

    俄國外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）今天和烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba）在土耳其南部安塔利亞（Antalya）舉行俄侵烏後首次面對面會談，他在會後記者會上答覆俄國工商日報（Kommersant）特派記者詢問烏克蘭衝突是否會引發核戰時表示：「我不願相信，也不相信。」

    拉夫羅夫表示，俄羅斯願在現有白俄羅斯模式的框架下，繼續和烏克蘭會談，但現在籌辦兩國領導人的高峰會還太早。

    拉夫羅夫表示：「今天的會談證明，俄羅斯和烏克蘭的白俄羅斯模式無可替代。」

    拉夫羅夫強調，俄方希望見到會談的具體成果。

    拉夫羅夫表示，俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）不反對和烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）會面，但首先兩國的談判代表應該在白俄羅斯會談中替雙方元首會談鋪路。

    拉夫羅夫說：「烏克蘭已收到我們十分具體的提案，並承諾我們會有十分具體的答覆，我們正在等待。」

    拉夫羅夫說，蒲亭不會拒絕和澤倫斯基討論「特定」議題。

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