為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    匈牙利選出史上首位女總統 也是史上最年輕

    44歲的諾瓦克（Katalin Novak，右）10日獲匈牙利國會選為新任總統，成為匈牙利史上首位女總統，也是最年輕的總統。（法新社）

    44歲的諾瓦克（Katalin Novak，右）10日獲匈牙利國會選為新任總統，成為匈牙利史上首位女總統，也是最年輕的總統。（法新社）

    2022/03/11 00:36

    〔中央社〕匈牙利國會今天選出總理奧班（Viktor Orban）的親密盟友諾瓦克（Katalin Novak）出任總統。她也成為匈牙利有史以來的首位女總統。

    諾瓦克表示，她的當選是女性的勝利。諾瓦克最近擔任的公職是家庭政策部長（minister for family policy）。

    此外，她也一直是政府政策代言人，包括稅收減免，以及旨在鼓勵年輕家庭生育更多子女的措施。

    在奧班的右翼「青年民主黨」（Fidesz）主導的國會中，諾瓦克以137票對51票當選僅具象徵意義的總統職位，擊敗反對黨挑戰者、經濟學家羅納（Peter Rona）。

    諾瓦克在國會投票前的演說中表示：「我們深知話語的力量，但必要時我們也可以保持安靜並專注傾聽。一旦面對危險威脅，我們也會以超乎男性的勇氣，捍衛我們的家庭。」

    44歲的諾瓦克是匈牙利有史以來最年輕的國家元首。

    「這不僅是因為我想成為優秀的匈牙利總統，也是因為我是一名女性。」

    諾瓦克稍早在社群媒體上傳一張她和丈夫以及三名子女的合照，並寫下：「我的家人和我在一起，對我來說意義重大。」

    奧地利將於4月3日將舉行競爭激烈的國會選舉，自2010年掌權至今的總理奧班即將爭取第四任，屆時他恐面臨一場硬仗。

    即將卸任的總統艾德（Janos Ader）是青年民主黨共同創辦人，他自2012年擔任總統至今，任期於5月10日屆滿，到時將由諾瓦克接任。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    稱譴責俄羅斯攻擊烏克蘭 匈牙利總理：不支持制裁俄羅斯能源進口
    2022/03/09 11:10

    稱譴責俄羅斯攻擊烏克蘭 匈牙利總理：不支持制裁俄羅斯能源進口
    坦尚尼亞首位女性國防部長上任 人民反應兩極引熱議
    2021/09/22 17:36

    坦尚尼亞首位女性國防部長上任 人民反應兩極引熱議

    航空城客運園區具潛力 區域受惠齊漲
    武漢肺炎》希臘首位女總統今宣誓就職 不握手、不開放觀禮
    2020/03/13 22:23

    武漢肺炎》希臘首位女總統今宣誓就職 不握手、不開放觀禮
    斯洛伐克總統大選 反貪政治素人可望成為首位女總統
    2019/03/30 22:57

    斯洛伐克總統大選 反貪政治素人可望成為首位女總統

    3C控顧目瞅 靠新「黑科技」幫你守護
    大聲說出不被中國霸凌 蔡英文：無關性別但跟志氣有關
    2019/02/25 14:51

    大聲說出不被中國霸凌 蔡英文：無關性別但跟志氣有關
    非洲唯一女元首 衣索比亞選出首位女總統
    2018/10/25 22:29

    非洲唯一女元首 衣索比亞選出首位女總統
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播