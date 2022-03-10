俄烏戰火不止 美戰略司令部示警：中俄恐「核武合作」

美國戰略司令部司令理查德上將。（美聯社資料照）

2022/03/10 16:55

〔編譯陳成良／綜合報導〕俄烏衝突陰影下，美國戰略司令部（STRATCOM）警告，在俄羅斯和中國加強關係之後，兩國可能在核武器方面進行合作，美軍必須重新審視自己的核力量。

據美國《防務新聞》（Defense News）9日報導，美國戰略司令部司令理查德（Charles Richard）上將，8日在參議院軍事委員會聽證會上作證時說，「我非常擔心投機主義攻勢會是什麼一種情況，我擔心（中俄）合作進攻會造成什麼樣的後果。」

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他強調，現在全球核態勢已經從美俄雙雄爭霸成了美俄中「三分天下」，這是美軍從來沒有面對過的情況，在美軍需要以一敵二的情況下，美軍必須重新審視自己的核力量。理查德重申了他對核現代化的主張，呼籲盡快部署下一代陸基洲際彈道飛彈作為「地面戰略威懾」。

理查德此前也曾在美國海軍研究所期刊上撰文指出，美國與中俄爆發核戰的可能性真實存在（a real possibility），與中國或俄羅斯的區域危機確實有可能迅速升級爲涉及核武器的衝突，特別是若這兩國認為在傳統式戰爭中失利會威脅到其政權或國家。

理查德強調，中國和俄羅斯一直致力於發展部署先進戰略力量，美國必須採取更大的行動，以保證美國在新的威脅面前保持足夠的威懾力。

美軍戰略司令部是美軍一體化司令部（聯合作戰司令部）之一，負責太空作戰、資訊作戰、飛彈防禦、情報偵察監視、全球打擊、戰略威懾、大規模殺傷性武器等領域。

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