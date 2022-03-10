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    俄軍圍城馬立波逾1200平民遭炸死 無法安葬挖壕溝埋屍

    遭俄軍圍困9日，馬立波逾1200平民被炸死，當局挖壕溝埋屍。（美聯社）

    遭俄軍圍困9日，馬立波逾1200平民被炸死，當局挖壕溝埋屍。（美聯社）

    2022/03/10 15:48

    〔編譯陳成良／綜合報導〕俄羅斯空軍及陸軍持續對烏克蘭各大都市進行轟炸，造成大量平民死傷，南部港市馬立波（Mariupol）更被斷水斷糧圍困9天，當局已無法正常埋葬罹難百姓，只能挖壕溝將遺體掩埋。

    據《美聯社》報導，該市過去2天已有60多具屍體被埋在壕溝，當中包括死於砲擊的士兵和平民，以及死於疾病和自然原因的平民。該市9日再遭俄軍砲轟，有兒童及婦產科醫院被擊中，多國譴責俄羅斯對醫院的轟炸。

    馬立波當局9日在通訊軟體Telegram公佈，俄羅斯圍困該市的前9天造成1207名平民喪生，該市經歷連續9天對平民的砲擊及50萬人沒有電、水、暖氣和通訊。

    媒體向烏克蘭總統府新聞部門要求確認死亡數字時，該部門表示，「我們沒有確切數字，但初步來看，這是真的。」

    此外，在烏克蘭北部靠近俄羅斯邊境的切爾尼戈夫（Chernihiv）地區，在俄羅斯轟炸中遇難的平民，因公墓被不斷砲擊，棺材被迫埋在戰壕裡

    烏克蘭「公民自由中心」主任馬特維丘克（Oleksandra Matviichuk）在推特中發布貼文，表示俄羅斯對切爾尼戈夫的轟炸，造成許多平民喪生，但由於城市內的主要公墓不斷遭到俄羅斯的砲擊，因此亡者被迫埋在森林的壕溝中。

    從馬特維丘克上傳的照片中可以看見，有7個棺材被迫埋在壕溝裡。文末，馬特維丘克感性寫下，「對於俄羅斯手下的罹難者致予永恆的追思」。照片曝光後，不少網友留言致哀，「這真的太難過了」、「希望他們可以安息」。

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