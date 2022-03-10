中國有鉅額隱形軍費？ 解放軍：天方夜譚

中國國防部發言人吳謙今日講解國防費用安排，並反駁外界「隱形軍費」的說法是天方夜譚。（美聯社）

2022/03/10 11:34

〔即時新聞／綜合報導〕中國今年度的國防支出約1兆4504.4億元人民幣（約合新台幣6.4兆元），和去年相比成長7.1％，約為台灣今年國防預算的17倍。中國國防部發言人吳謙今日講解國防費用安排，並反駁外界「隱形軍費」的說法是天方夜譚。

中國本週公開國防預算，約1兆4504.4億元人民幣，年漲幅為7.1％，但由於中國此次釋出的依然沒有細項，僅為粗略數字，外界一如以往，質疑中國還有鉅額「隱形軍費」，也就是少報金額，沒有包含普遍國家會計入的軍事相關費用。

請繼續往下閱讀...

吳謙今以全國人大五次會議解放軍和武警部隊代表團新聞發言人身分，講解軍費安排，他稱，中國國防支出預算每年都納入政府預算草案，並由人民代表大會審查後依法使用，也對外公開預算總額。

吳謙強調，「中國積極參加聯合國軍費透明制度，從「2008年」起，每年向聯合國提交上一財政年度軍事開支報告，有些外部勢力炒作所謂『隱形軍費』，不過是毫無根據的天方夜譚」。

吳謙認為，從國民人均國防費、國家財政支出比例來看，中國國防預算和美國等軍事大國相比，仍處於較低水準。

幾年前中國軍事科學院研究員陳舟也反駁過類似問題，他當時表示，中國「2007年」開始參加聯合國軍費透明制度。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法