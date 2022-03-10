烏克蘭平民死傷慘重 美官員：俄空襲用傳統炸彈使「誤炸率」上升

俄軍Su-34攻擊機的FAB-500炸彈掉落至民宅。美國防高層認為，俄軍空襲時使用傳統炸彈，導致平民被「誤炸」的機率顯著提升。（圖擷取自烏克蘭武裝部隊Twitter）

2022/03/10 09:36

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯空軍及陸軍持續對烏克蘭各大都市進行轟炸，造成大量平民死傷，被圍困已久的馬立波（Mariupol）當局指出，自俄羅斯入侵以來，馬立波至少已有1170人死亡。美國國防高層指出，美方觀察到，俄軍進行空襲時使用沒有精準導引功能的傳統炸彈，導致平民被「誤炸」的機率顯著提升。

根據《路透》報導，俄羅斯先前否認軍方攻擊是以平民為目標，並聲稱俄軍在烏克蘭的「特殊軍事行動」中都是使用精準彈藥來打擊軍事目標。

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一名美國國防高級官員9日表示，美方觀察到俄軍戰機進行轟炸時，使用許多傳統彈藥，也就是不具備精確導引功能的炸彈，如此一來，俄軍轟炸時傷及無辜的機率就會大大提升。

至於俄羅斯實際上使用多少傳統炸彈，該官員拒絕評論，同時也無法確認9日被攻擊的馬立波婦幼醫院是否是被傳統炸彈攻擊。

日前烏軍在切爾尼戈夫（Chernihiv），上空擊落一架Su-34攻擊機，機上的有3枚FAB-500炸彈掉落至民宅，幸好炸彈沒有爆炸，沒有造成重大傷亡，而FAB-500炸彈就是屬於無精準導引功能的傳統炸彈。

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