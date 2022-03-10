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    俄烏開戰穩定印太 美亞太助卿將訪日談台海情勢

    2022/03/10 03:21

    〔中央社〕俄烏戰火延燒，台海情勢引發討論，美國國務院亞太助卿康達10日將出訪日本，穩定印太區域。國務院表示，美日雙方除討論如何進一步支持烏克蘭外，也將重申台海和平穩定重要性。

    美國國務院今天宣布，康達（Daniel Kritenbrink）10日至12日將訪問東京，期間將協同美國國防部印太事務助理部長瑞特納（Ely Ratner），與日本外務省北美局長市川惠一、防衛省防衛政策局長(增)田和夫召開美日2+2安全諮商委員會安全小組會談。

    國務院指出，雙方在會中將討論如何持續讓美日聯盟現代化，強化共同能力，康達也會重申美國對美日聯盟作為印太和平安全基石的承諾。

    俄羅斯2月底大舉入侵烏克蘭，歐美祭出一系列強硬經濟制裁，日本也加入制裁行列。國務院表示，康達訪日期間，將與日方官員討論如何進一步透過聯合努力，支持烏克蘭與烏國人民，對俄國發動殘酷戰爭進行究責。

    由於俄烏戰火讓國際更關注台海情勢，國務院指出，康達訪日期間，也會與日方對口官員重申台海安全穩定的重要性。

    此外，國務院說，美日雙方將討論如何加強合作，因應緬甸危機。康達也會藉此機會，強調美國、日本與韓國間雙邊及三邊合作，對促進印太及其他區域和平、安全與繁榮的重要性。（編輯：陳正健）1110310

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