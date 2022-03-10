馬德里女權運動重返街頭 首度分裂2路遊行

2022/03/10 00:54

〔中央社〕國際婦女節當晚5萬人重返馬德里街頭，主張落實兩性「真」平等，並譴責性別暴力。因在融合性別少數團體、廢娼等議題上意見分歧，女權團體遊行隊伍首度分裂成2路進行。

西班牙過去2年由於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，國際婦女節遊行受到人數限制，不得大規模舉辦。今年疫情和緩，全國各大城市支持女權運動人士，都穿戴上代表女權的紫色服裝配件，重新走上街頭，為女性權益發聲。

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首都馬德里除了各社區自主舉行的小型示威活動外，年度大規模遊行也熱烈舉行。雖然女權團體之間，在數個性別議題上保持不同立場，因而分裂成兩路，但2組隊伍仍然和平佔領主要街道，將城市染成一片象徵平等的紫色。

往年皆由女權運動組織「三八委員會」（Comision 8M）發起的遊行，今年強調「融合跨性別人士」，以口號「權利是屬於所有女性的、每天都是」作為號召。西班牙左翼聯合政府，包括「社會勞工黨」（PSOE）和「我們可以黨」（Podemos），都參與這場遊行；平權部長孟蒂羅（Irene Montero），也隨5萬人潮走在隊伍中。

遊行群眾晚上7點從阿托查（Atocha）車站出發，沿著普拉多大道（Paseo del Prado）前進，行經打上紫色燈光作為呼應的大地女神廣場（Plaza de Cibeles，或稱西貝萊斯廣場），於9點左右抵達終點站哥倫布廣場（Plaza de Colon）。

隊伍士氣高昂，除了有不少男性參與，還有許多家庭帶寵物前來，氣氛歡樂。許多遊行者高舉「和平」標語，表達反戰訴求。途中並不時有團體唱歌、跳舞，用活潑的方式表達性別平等的理念。

三八委員會的發言人上台說，「我們所在的哥倫布廣場，深受右派和極右派人士喜愛，它是各種暴力和父權體制的象徵，也正是我們所要改變的」。致詞中譴責所有型態的暴力，抗議性別暴力和此刻正在發生的俄烏戰爭。

孟蒂羅則重申女性權利，「讓所有女性都能成為自己心目中想成為的人」。

另一組女權團體，主張廢除娼妓、禁止色情影片書刊，不同意融合性別少數團體、反對保障性別認同權力的跨性別法案。今年首度另闢遊行路線，全國20多個城市響應，在馬德里吸引3000人參與。

針對女權團體意見分歧，首度在全國各地分裂成2組遊行隊伍，孟蒂羅表示，女權運動中本就有不同趨勢，重要的是在後疫情時期，大家再度走上街頭，一同爭取性別平等。（編輯：劉學源）1110310

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