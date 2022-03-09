南極外海酣睡逾百年 沉船「堅忍號」找到了

探險家今天宣布，史上最著名的沉船之一─英國夏克頓爵士（Ernest Shackleton）的堅忍號（Endurance）在沉沒逾1個多世紀後，已在南極洲外海被發現，考察團人員表示，還能看到船尾的Endurance弧形字樣。（美聯社）

2022/03/09 22:13

〔中央社〕探險家今天宣布，史上最著名的沉船之一─英國夏克頓爵士（Ernest Shackleton）的堅忍號（Endurance）在沉沒逾1個多世紀後，已在南極洲外海被發現。

法新社報導，堅忍號現蹤地點位於威得爾海（Weddell Sea）海面下3008公尺處，與1915年遭浮冰緩慢擠壓的位置相距約6公里。

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考察團勘查工作主任龐德（Mensun Bound）表示：「我們找到堅忍號的位置還拍了照，被自己好運氣弄到不知所措。」

「這是我目前為止看過狀態最好的木質失事船隻，船身直立，昂然挺立於海床上，完好無損，而且保存狀態絕佳。你甚至還能看到船尾的Endurance弧形字樣。」

這次考察行動是由福克蘭海上遺產信託（Falklands Maritime Heritage Trust）安排，團隊2月5日搭乘南非破冰船從開普敦（Cape Town）出發，希望在南半球夏季結束前找到堅忍號。

堅忍號曾參與夏克頓爵士1914至1917年的「大英帝國南極穿越探險」（Imperial Trans-Antarctic Expedition）活動，船上工作人員原本想成為第一批穿越南極陸地的人，但他們的三桅帆船不敵洶湧的威得爾海。

1915年1月，這艘木船在南極半島（Antarctic Peninsula）拉森冰棚（Larsen ice shelves）以東陷入浮冰陣中，日益被擠壓，10個月後沉沒。

然而夏克頓與他27個同伴靠著徒步與划著小艇，奇蹟般地逃生，使他這趟探險成為傳奇。

這次考察行動是由福克蘭海上遺產信託（Falklands Maritime Heritage Trust）安排，團隊人員在南極洲威得爾海拍攝的照片顯示了第一次掃描沉船的畫面。（法新社）

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