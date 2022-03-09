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    寫「俄侵烏」要定罪 《紐時》百年來首次撤出所有駐俄記者

    《紐約時報》8日宣布，已將其所有駐俄記者撤出俄羅斯。（美聯社）

    《紐約時報》8日宣布，已將其所有駐俄記者撤出俄羅斯。（美聯社）

    2022/03/09 17:10

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭，引發國際譴責，不少國家、機構紛紛斷開與俄關係。美國《紐約時報》（The New York Times）近日宣布，已安排將其所有駐俄記者撤出俄羅斯，這意味著該媒體在近一個多世紀以來，首次沒有記者待在俄國。

    根據《CNN》報導，早前已宣布暫停在俄羅斯出版業務的《紐約時報》，週二（8日）發出一份聲明，表示俄國最近通過一項新立法，禁止記者將對烏軍事行動形容成「戰爭」或「入侵行為」，若有記者觸犯該規定，將被視為刑事犯罪。

    對此《紐時》發言人羅德絲（Danielle Rhoades）表示，為保護駐俄記者的安全，他們正式撤出俄羅斯，目前正安排所有駐俄記者離開俄國。

    這將是《紐時》這100多年以來首次沒有記者派駐在俄國，前《紐時》莫斯科分社社長麥克法奎爾（Neil MacFarquhar）在推特就表示，「對紐時在莫斯克的歷史來說，這是令人悲傷的一天。自1921年以來，我們一直有記者在俄國，不管是史達林，亦或是冷戰，都沒有什麼事情能把我們趕出去...。」

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