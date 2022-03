寫「俄侵烏」要定罪 《紐時》百年來首次撤出所有駐俄記者

2022/03/09 17:10

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭,引發國際譴責,不少國家、機構紛紛斷開與俄關係。美國《紐約時報》(The New York Times)近日宣布,已安排將其所有駐俄記者撤出俄羅斯,這意味著該媒體在近一個多世紀以來,首次沒有記者待在俄國。

根據《CNN》報導,早前已宣布暫停在俄羅斯出版業務的《紐約時報》,週二(8日)發出一份聲明,表示俄國最近通過一項新立法,禁止記者將對烏軍事行動形容成「戰爭」或「入侵行為」,若有記者觸犯該規定,將被視為刑事犯罪。

對此《紐時》發言人羅德絲(Danielle Rhoades)表示,為保護駐俄記者的安全,他們正式撤出俄羅斯,目前正安排所有駐俄記者離開俄國。

這將是《紐時》這100多年以來首次沒有記者派駐在俄國,前《紐時》莫斯科分社社長麥克法奎爾(Neil MacFarquhar)在推特就表示,「對紐時在莫斯克的歷史來說,這是令人悲傷的一天。自1921年以來,我們一直有記者在俄國,不管是史達林,亦或是冷戰,都沒有什麼事情能把我們趕出去...。」

Very sad day for the history of @nytimes in Moscow. Pulling all its correspondents out of the country. We have had reporters there continuously since 1921, with one or two short interruptions due to visa hiccoughs. Not Stalin, not the Cold War, nothing drove us out. pic.twitter.com/LcSwFqeAeU