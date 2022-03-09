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    普廷小心了！ 這4國開始調查俄戰爭罪行

    俄羅斯入侵烏克蘭，被指針對平民發動攻擊，犯下戰爭罪。圖為烏克蘭一對伴侶將遭砲擊受傷的兒子送醫，搶救後仍傷重不治。（美聯社）

    俄羅斯入侵烏克蘭，被指針對平民發動攻擊，犯下戰爭罪。圖為烏克蘭一對伴侶將遭砲擊受傷的兒子送醫，搶救後仍傷重不治。（美聯社）

    2022/03/09 15:58

    〔編譯陳成良／綜合報導〕俄羅斯無端入侵烏克蘭並砲擊平民百姓，造成慘重傷亡。國際刑事法院檢察官已在2月28日宣布，將針對潛在罪狀展開調查，美方也稱正在記錄、收集、審查相關證據。另據烏克蘭總檢察長韋內迪克托娃（Irina Venediktova）透露，4個歐洲國家也已經對俄羅斯戰爭罪行展開調查。

    韋內迪克托娃8日在臉書發文說，這4國是德國、立陶宛、波蘭和愛沙尼亞。她說：「為了正義，世界聯盟每天都在壯大。」

    《美國之音》援引德國媒體報導，德國聯邦檢察官辦公室已針入侵後俄羅斯在烏克蘭可能犯下的戰爭罪行展開調查，德國檢方掌握的數據表明，俄軍犯下的罪行可還在增加。

    德國權威雜誌《明鏡週刊》（Der Spiegel）援引司法部門消息來源報導，聯邦檢察官辦公室正在調查有關俄羅斯軍隊可能使用集束炸彈並襲擊居民區和民用基礎設施的指控。

    根據《國際刑法》，一國的最高檢察機關可以調查世界各地的戰爭罪和反人類罪。

    除了戰爭罪之外，國際刑事法院還可以起訴其他3項罪行：危害人類罪（crimes against humanity）、種族滅絕罪 （genocide） 和侵略罪（the crime of aggression）。根據國際刑事法院檢察官指出，已經有合理理由相信，烏克蘭境內已發生戰爭罪和危害人類罪。

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