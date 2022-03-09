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    重大突破！ 研究︰創新逆齡療法逆轉衰老 受試老鼠「無一罹癌」

    最新一項研究中，科學家成功將活體細胞「返老還童」，安全且有效地逆轉衰老過程。（法新社）

    最新一項研究中，科學家成功將活體細胞「返老還童」，安全且有效地逆轉衰老過程。（法新社）

    2022/03/09 15:42

    〔即時新聞／綜合報導〕逆轉衰老是自古以來人類的夢想，但至今無人能擺脫時間造成的影響，不過最新的一項研究可能已達成此創舉，科學家成功將活的生物體「返老還童」，安全且有效地逆轉衰老過程。

    綜合外媒報導，最新發表的一份報告中，美國索爾克研究所（Salk Institute for Biological Studies）與基因工程科技公司（Genentech）共組的研究團隊，成功對實驗鼠實施細胞再生療法，重製了老鼠肉體的生物年齡。

    實驗用老鼠自然衰老的表現與人類類似，較老的老鼠一旦受傷，皮膚細胞表現出來的修復能力較差，更容易留下永久性傷疤，同時，年老老鼠也有更高機率出現癌症，或一些退化性神經疾病。

    研究人員針對不同年齡的小老鼠實施了「逆齡療法」，分別在相當於人類年齡50至70歲、35歲至70歲及80歲以上的老鼠身上進行，接受療程的老鼠並未出現神經系統上的衰老退化，尤有甚者，沒有任何一隻老鼠出現癌症。

    除此之外，受到逆齡治療的老鼠在心臟、大腦、視神經與肌肉再生等能力上，都有別於自然衰老的對照組，且未被觀察到足以影響安全性的副作用。

    隨著生物體年齡增長，改變的不僅是外表與健康，其體內每個細胞都帶著一個紀錄時間流逝的生物鐘，過往人們難以實現逆齡，主要原因就是無法逆轉生物鐘的滴答聲響，而這次成功的實驗，證實了一定程度上的返老還童是可行且安全的。

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