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    援助烏克蘭戰機猶豫不決 俄棋王忍不住砲轟北約還在拖拖拉拉

    俄羅斯西洋棋大師卡斯帕洛夫（Garry Kasparov）不滿，怒批北約仍在思考如何讓屠殺烏克蘭的人開心。（路透）

    俄羅斯西洋棋大師卡斯帕洛夫（Garry Kasparov）不滿，怒批北約仍在思考如何讓屠殺烏克蘭的人開心。（路透）

    2022/03/09 11:50

    〔即時新聞／綜合報導〕西方國家援助烏克蘭軍機猶豫不決的態度，引發俄羅斯西洋棋大師卡斯帕洛夫（Garry Kasparov）不滿，怒批北約仍在思考如何讓屠殺烏克蘭的人開心。

    卡斯帕羅夫長年批判普廷，將俄羅斯政府描述為「法西斯獨裁政權」，當他看到美國拒絕波蘭將前蘇聯製米格-29戰機（MiG-29）無償交付給駐德國美軍後，忍不住在推特上開嗆，「又一次？你在開玩笑嗎？」

    卡斯帕羅夫表示，烏克蘭平民正在被屠殺，北約卻仍在思考如何讓屠殺他們的人開心，直言如果北約國家從2014年起將烏克蘭「武裝到牙齒」，這將永遠不會發生（指2022年俄入侵烏），痛批西方國家總是遲到、總是盡可能減少、總是找藉口，他強調一切都該結束了，現在北約必須為「懶惰和貪婪之罪而戰，而不是犧牲烏克蘭。」

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