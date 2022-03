援助烏克蘭戰機猶豫不決 俄棋王忍不住砲轟北約還在拖拖拉拉

2022/03/09 11:50

〔即時新聞/綜合報導〕西方國家援助烏克蘭軍機猶豫不決的態度,引發俄羅斯西洋棋大師卡斯帕洛夫(Garry Kasparov)不滿,怒批北約仍在思考如何讓屠殺烏克蘭的人開心。

卡斯帕羅夫長年批判普廷,將俄羅斯政府描述為「法西斯獨裁政權」,當他看到美國拒絕波蘭將前蘇聯製米格-29戰機(MiG-29)無償交付給駐德國美軍後,忍不住在推特上開嗆,「又一次?你在開玩笑嗎?」

卡斯帕羅夫表示,烏克蘭平民正在被屠殺,北約卻仍在思考如何讓屠殺他們的人開心,直言如果北約國家從2014年起將烏克蘭「武裝到牙齒」,這將永遠不會發生(指2022年俄入侵烏),痛批西方國家總是遲到、總是盡可能減少、總是找藉口,他強調一切都該結束了,現在北約必須為「懶惰和貪婪之罪而戰,而不是犧牲烏克蘭。」

Again?! Is this a joke? Ukrainian civilians are being massacred and NATO is still wondering how to keep the man massacring them happy. Sorry, but NATO is going to have to do things Putin doesn’t like. They delayed so long risk is required now. https://t.co/K0Dg7e10a8