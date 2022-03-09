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    俄烏戰爭影響對台戰略 專家：北京將「外部勢力」視為頭號大敵

    中國國務院總理李克強。（美聯社檔案照）

    中國國務院總理李克強。（美聯社檔案照）

    2022/03/09 11:16

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭，讓中國對台灣的軍事威脅廣受國際關注，更有人提出「今日烏克蘭、明日台灣」的說法，有外媒特刊專文，分析在俄烏激戰的當前，中國對台戰略方針是否出現轉變。

    《美國之音》刊文指出，中國國務院總理李克強5日在發表政府工作報告時，針對台灣問題提到「堅決反對外部勢力干涉」，同時他還強調，堅持一個中國原則與九二共識，推動兩岸關係和平發展及祖國統一。

    文章表示，今年兩會正值俄烏戰爭陷入膠著之際，北京特別在此時強調反對外部勢力干涉台灣問題，可能受到戰爭影響，更有趣的是，北京正表現出「避談台灣與烏克蘭的關聯性」，背後的原因引人疑竇。

    對此，美國伊利諾州立大學政治系特聘教授王德育直言，北京不滿外部勢力干涉台灣並非新聞，但在兩會期間由李克強親自提出，說明了兩岸關係在國際層面上的比重愈來愈強。

    於此同時，美國拜登政府派出卸任國防安全官員到台灣，進一步傳遞對台支援的聲音與力量，也顯示拜登加強並延續了川普時期的對台政策。

    澳洲雪梨科技大學中國學副教授馮崇義博士則表示，烏克蘭戰爭讓北京認為，針對台灣問題，「台獨」與「外部勢力干涉」的兩個選項中，後者已成為頭號危險，即「北京希望將來若爆發台海戰爭美國不要介入，雖然這個希望很可能落空，但此等發言仍反映了中方的心態」。

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