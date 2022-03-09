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    俄烏局勢禁用「戰爭、侵略」字眼？聯合國被爆料 發言人否認

    聯合國秘書長發言人杜雅里克（見圖）否認聯合國禁止職員使用「戰爭」或「侵略」字眼指稱當前俄羅斯在烏克蘭的軍事行動。（美聯檔案照）

    聯合國秘書長發言人杜雅里克（見圖）否認聯合國禁止職員使用「戰爭」或「侵略」字眼指稱當前俄羅斯在烏克蘭的軍事行動。（美聯檔案照）

    2022/03/09 00:57

    〔編譯管淑平／綜合報導〕《愛爾蘭時報》（Irish Times）8日報導，聯合國禁止旗下職員使用「戰爭」或「侵略」字眼，而要用「衝突」或「軍事進犯」指稱當前俄羅斯在烏克蘭的軍事行動，以免失於偏頗。但是聯合國秘書長發言人杜雅里克（Stephane Dujarric）否認。

    杜雅里克8日回覆英國《衛報》詢問《愛爾蘭時報》報導所指之事，否認聯合國職員有接獲指示，不要使用「戰爭」或「侵略」字眼形容烏俄局勢。他還舉出聯合國主管政治事務副秘書長狄卡洛（Rosemary DiCarlo）近日所發的推文，當中就說「這場戰爭毫無道理」，也說俄羅斯「侵略」烏克蘭；秘書長古特瑞斯向媒體的聲明和談話中，也用了多種字眼形容現在烏克蘭的情況。

    《愛爾蘭時報》報導中指出，為了平衡政治敏感議題，聯合國通訊部門7日發電子郵件給聯合國職員，指示不要將現在烏克蘭情勢稱為「戰爭，也不要在個人或聯合國官方的社群媒體帳號、網站上添加烏克蘭國旗。

    電郵中說，「一些當前使用/不要使用的特定用語範例：當指稱烏克蘭局勢，（使用）『衝突』或『軍事進犯』，不要使用『戰爭』或『侵略』」。信中解釋，此舉是為了避免「聲譽風險」，因為聯合國有責任保持公正。

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