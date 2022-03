俄烏局勢禁用「戰爭、侵略」字眼？聯合國被爆料 發言人否認

2022/03/09 00:57

〔編譯管淑平/綜合報導〕《愛爾蘭時報》(Irish Times)8日報導,聯合國禁止旗下職員使用「戰爭」或「侵略」字眼,而要用「衝突」或「軍事進犯」指稱當前俄羅斯在烏克蘭的軍事行動,以免失於偏頗。但是聯合國秘書長發言人杜雅里克(Stephane Dujarric)否認。

杜雅里克8日回覆英國《衛報》詢問《愛爾蘭時報》報導所指之事,否認聯合國職員有接獲指示,不要使用「戰爭」或「侵略」字眼形容烏俄局勢。他還舉出聯合國主管政治事務副秘書長狄卡洛(Rosemary DiCarlo)近日所發的推文,當中就說「這場戰爭毫無道理」,也說俄羅斯「侵略」烏克蘭;秘書長古特瑞斯向媒體的聲明和談話中,也用了多種字眼形容現在烏克蘭的情況。

Nearly two weeks on, it is painfully clear that those suffering the most after Russia's invasion of #Ukraine are civilians - killed, wounded, displaced. This war is senseless. We are ready to support all good-faith efforts at negotiation to end the bloodshed.