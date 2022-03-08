波羅的海3國怕爆！普廷入侵烏克蘭恐怕還不夠…

波羅的海3小國立陶宛、拉脫維亞和愛沙尼亞緊張情勢升高，因為俄羅斯總統普廷侵略烏克蘭後，可能不會就此打住，已將目光鎖定這3國。 （歐新社）

2022/03/08 22:55

〔編譯盧永山／綜合報導〕根據CNBC報導，前蘇聯3個波羅的海加盟共和國立陶宛、拉脫維亞和愛沙尼亞緊張情勢升高，因為俄羅斯總統普廷侵略烏克蘭後，可能不會就此打住，已將目光鎖定這3國。

立陶宛、拉脫維亞和愛沙尼亞目前都是歐盟和北約（NATO）成員國，在1940年6月，3國都遭蘇聯侵略和占領，二次大戰後成為蘇聯的加盟共和國，直到1991年蘇聯瓦解後才恢復獨立。

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目前估計仍有100萬俄裔人口居住在波羅的海地區，成為當地一大隱憂，因為普廷就是以「保護烏克蘭東部的俄裔人口」為由進犯烏克蘭。

但許多分析師認為，普廷侵略烏克蘭，是試圖重建消失的蘇聯帝國，普廷曾形容蘇聯瓦解是20世紀最大的地緣政治災難。

俄國也尋求把前蘇聯加盟共和國納入影響力範圍，包括白俄羅斯、喬治亞和摩爾多瓦，並且已獲得不同程度成功。如今波羅的海3國擔憂，俄羅俄不僅僅入侵烏克蘭，可能進一步對他們發動攻擊。

歐盟執委會副主席杜姆布羅夫基斯（Valdis Dombrovskis）3月7日接受美國《政客》（Politico）雜誌訪問時說，歐盟必須嚴肅面對俄國的威脅，「如果我們不支持烏克蘭，俄國的侵略行動部會在烏克蘭停止，普廷顯然有種侵略戰爭的心態，遺憾的是，這種心態將續繼針對其他國家」。

為了向波羅的海地區做出保證，美國國務卿布林肯週一展開波羅的海地區的2天訪問，造訪立陶宛、拉脫維亞和愛沙尼亞。

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