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    俄攻烏受挫 歐洲國家：現在沒那麼懼怕俄地面部隊

    在烏克蘭第二大城哈爾科夫一處森林，烏軍巡視遭摧毀的俄軍車輛。（法新社）

    在烏克蘭第二大城哈爾科夫一處森林，烏軍巡視遭摧毀的俄軍車輛。（法新社）

    2022/03/08 16:11

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國《紐約時報》7日指出，當論及戰爭時，軍方常認為軍隊規模愈大愈有勝算，但俄羅斯入侵烏克蘭近2週以來所遭遇的阻礙，讓歐洲國家有了新看法。儘管俄軍憑藉絕對的軍力優勢，仍可能讓更多烏克蘭城市化為廢墟，但歐洲國家表示，他們現在已不再像以前一樣懼怕俄國地面部隊。

    紐時指出，俄軍擁有90萬名現役軍人、200萬名後備役，但此次主動發起歐陸1945年以來最大規模地面戰爭以來，俄軍以往令人聞風喪膽的形象已經破滅。

    美國官員引述美國機密情報分析作出保守估計，指規模比俄軍小8倍的烏克蘭軍隊，已擊殺逾3000名俄國士兵，同時擊落運載空降部隊的俄軍運輸機和直升機，並使用美製的反坦克飛彈和土耳其提供的武裝無人機，在俄軍護衛部隊的路線炸出深坑。

    其他西方國家官員也提到，由於缺乏燃料、食物，俄軍士氣低落，有些部隊的軍糧更是早在2002年過期。尤有甚者，部分俄軍還主動投降或自行毀壞軍車，以避免對戰。

    不過，大多數軍事專家仍認為，俄國擁有先進戰機、難以對付的海軍，以及擅長各種兩棲登陸戰的陸戰隊，最終應可以征服烏軍

    儘管如此，戰事發生以來，從前忌憚俄軍力量的歐洲國家紛紛表示，他們不再感受到俄軍帶來極大脅迫。愛沙尼亞國防軍司令海瑞姆（Martin Herem）日前表示，「今天我所看的是，即使是規模這麼龐大的陸軍，也不是那麼強大。」

    愛沙尼亞空軍司令瑟克（Rauno Sirk）更是直言不諱，「如果你看著對面的表現，你會發現那裡不是真的有一個敵人。」

    軍事分析家指出，俄國這麼快就放棄精準打擊策略，改為屠殺試圖逃難的平民，可能會摧毀普廷總統在烏國長期下來的勝算。俄國採用的殘酷策略最終或許可以壓制烏軍，但幾乎篤定會在之後引發腥風血雨的反抗行動，導致俄國長年陷在這個泥淖中。

    最重要的是，俄國已經向歐美敵對國家展示自身的軍事策略，未來可能會被歐美國家反利用。

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