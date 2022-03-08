澤倫斯基號召！國際軍團集結 外媒曝願投入俄烏戰爭3原因

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）上月底號召籌組國際軍團，徵募外籍志願者齊心對抗「俄」勢力。（路透）

2022/03/08 11:48

〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）上月底號召籌組國際軍團，徵募外籍志願者齊心對抗「俄」勢力，上週他透露有超過1萬6000名志願者。《路透》訪問多名外國戰士、打算到前線的醫護人員或其他涉入其中人員，並指這些人願意奮不顧身投入作戰，是因為烏克蘭提供了目標、友情以及發揮所長「戰鬥」。

《路透》報導，部分抵達烏克蘭的外國戰士表示，他們參戰是為了在這場民主與獨裁千載難逢的對決中，阻止無端攻擊；其中不乏伊拉克、阿富汗退伍軍人，他們認為，俄烏戰爭讓他們得以一展長才。也有人透露，裡面包含訓練有素的數十名英國陸軍傘兵團前成員，並預告很快會擴大至數百人跟進。

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除了身經百戰的老兵，也有不少人幾乎或根本沒有戰鬥經驗，貢獻有限。不過，報導指出，在烏西利維夫處理外籍志願者作業的烏克蘭高官史派列克（Roman Shepelyak）表示，接收、訓練及部署外國戰士系統仍在起步階段，但未來幾天應會更為順暢。另有外國戰士坦承，他們繞過正式程序直奔東部前線，希望可以從烏軍手中獲得武器與指令。

報導提到，英國前士兵克魯格（Kruger）警告，即便有過戰鬥經驗，也無法在烏克蘭戰區獲得一定優勢，「若你是為了戰爭旅遊而來，這裡不適合你」。

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