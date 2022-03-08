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    俄外長辯稱「目的是要阻止戰爭」 美國務院嗆：別說謊了！

    俄國外交部長拉夫羅夫。（美聯社）

    俄國外交部長拉夫羅夫。（美聯社）

    2022/03/08 10:57

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭引發全球公憤，俄方不斷為侵略行徑找理由，俄國外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）今日再稱「特別軍事行動是要阻止烏克蘭領土內可能或正要發生的任何戰爭」，讓美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）怒嗆「這是一個徹頭徹尾的謊言！」

    俄駐英大使館推特週二發布外交部長拉夫羅夫言論，稱「俄國之所以發起特別軍事行動，目的是要阻止烏克蘭領土內可能或正要發生的任何戰爭」。

    先前俄羅斯總統普廷表示，特別軍事行動屬於保衛人民舉動，但後續俄羅斯持續擴大戰場，在烏克蘭各地點燃戰火，國際社會普遍不接受俄方說詞。

    普萊斯在推特表示，拉夫羅夫的言論是徹頭徹尾的謊言，「俄羅斯的特別軍事行動正在烏克蘭『挑起戰爭』，這是烏克蘭不想要的」，並在文末加上標註，要俄羅斯別說謊了！

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