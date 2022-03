俄外長辯稱「目的是要阻止戰爭」 美國務院嗆：別說謊了！

2022/03/08 10:57

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭引發全球公憤,俄方不斷為侵略行徑找理由,俄國外交部長拉夫羅夫(Sergei Lavrov)今日再稱「特別軍事行動是要阻止烏克蘭領土內可能或正要發生的任何戰爭」,讓美國國務院發言人普萊斯(Ned Price)怒嗆「這是一個徹頭徹尾的謊言!」

俄駐英大使館推特週二發布外交部長拉夫羅夫言論,稱「俄國之所以發起特別軍事行動,目的是要阻止烏克蘭領土內可能或正要發生的任何戰爭」。

先前俄羅斯總統普廷表示,特別軍事行動屬於保衛人民舉動,但後續俄羅斯持續擴大戰場,在烏克蘭各地點燃戰火,國際社會普遍不接受俄方說詞。

普萊斯在推特表示,拉夫羅夫的言論是徹頭徹尾的謊言,「俄羅斯的特別軍事行動正在烏克蘭『挑起戰爭』,這是烏克蘭不想要的」,並在文末加上標註,要俄羅斯別說謊了!

