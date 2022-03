俄機被擊墜「化成火球」 殘骸曝光證實為Su-34攻擊機

2022/03/08 10:13

〔即時新聞/綜合報導〕烏克蘭武裝部隊6日晚間在哈爾科夫(Kharkiv)上空擊墜一架俄軍戰機,戰機殘骸化為火球,同時也照亮哈爾科夫夜空。關注俄烏衝突的推特帳號「Militaryland.net」稍早公佈此架戰機殘骸照,證實為Su-34戰鬥轟炸機,機身編號為「RF-95070」。

烏克蘭武裝部隊7日在推特公佈擊墜俄軍軍機影片,影片中可見軍機化成一團火球,在夜空中緩緩墜落。「Militaryland.net」稍早公佈此架戰機殘骸照,證實為編號「RF-95070」的Su-34戰鬥轟炸機。也有民眾拍下殘骸遍布在住宅區的畫面,Su-34零件四處散落,機身也被燒得面目全非。

由於俄軍先前也有Su-34戰鬥轟炸機被烏軍擊墜,而當時的Su-34被擊墜後,掉下數枚傳統炸彈砸向民宅。外界研判,Su-34可能是為了投擲傳統炸彈採取低空低速飛行,才會被烏軍的可攜式防空飛彈擊墜,若俄軍投放精確導引炸彈,俄機則可和地面保持一定高度。

