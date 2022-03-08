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    俄機被擊墜「化成火球」 殘骸曝光證實為Su-34攻擊機

    Su-34機身編號為「RF-95070」。（圖擷取自Twitter）

    Su-34機身編號為「RF-95070」。（圖擷取自Twitter）

    2022/03/08 10:13

    〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭武裝部隊6日晚間在哈爾科夫（Kharkiv）上空擊墜一架俄軍戰機，戰機殘骸化為火球，同時也照亮哈爾科夫夜空。關注俄烏衝突的推特帳號「Militaryland.net」稍早公佈此架戰機殘骸照，證實為Su-34戰鬥轟炸機，機身編號為「RF-95070」。

    烏克蘭武裝部隊7日在推特公佈擊墜俄軍軍機影片，影片中可見軍機化成一團火球，在夜空中緩緩墜落。「Militaryland.net」稍早公佈此架戰機殘骸照，證實為編號「RF-95070」的Su-34戰鬥轟炸機。也有民眾拍下殘骸遍布在住宅區的畫面，Su-34零件四處散落，機身也被燒得面目全非。

    由於俄軍先前也有Su-34戰鬥轟炸機被烏軍擊墜，而當時的Su-34被擊墜後，掉下數枚傳統炸彈砸向民宅。外界研判，Su-34可能是為了投擲傳統炸彈採取低空低速飛行，才會被烏軍的可攜式防空飛彈擊墜，若俄軍投放精確導引炸彈，俄機則可和地面保持一定高度。

    Su-34殘骸掉入民宅。（圖擷取自Twitter）

    Su-34殘骸掉入民宅。（圖擷取自Twitter）

    殘骸散落在住宅區。（圖擷取自Twitter）

    殘骸散落在住宅區。（圖擷取自Twitter）

    有網友在推特貼出這架遭擊墜的Su-34「生前模樣」。（圖擷取自Twitter）

    有網友在推特貼出這架遭擊墜的Su-34「生前模樣」。（圖擷取自Twitter）

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