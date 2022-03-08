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    全球累計武肺死亡破600萬例 專家：實際數字恐高近4倍

    武漢肺炎肆虐全球逾2年，據統計全球死亡人數在稍早突破600萬例，全球累計確診病例則超過4.47億例。（路透）

    武漢肺炎肆虐全球逾2年，據統計全球死亡人數在稍早突破600萬例，全球累計確診病例則超過4.47億例。（路透）

    2022/03/08 09:18

    〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）肆虐全球逾2年，據統計全球死亡人數在稍早突破600萬例，全球累計確診病例則超過4.47億例。有數據追蹤網站則指出，雖然統計數字是600萬例，但實際數字可能高出近4倍。

    據美國約翰霍普金斯大學統計數據顯示，截至今上午8點半，全球累計確診病例超過4億4737萬例，全球死亡病例則是高達600萬6238例，其中美國累計確診超過7933萬例，死亡病例則超過96萬例。

    外媒報導指出，雖然許多國家疫情已趨緩，並逐步恢復經濟活動，但也有部分國家在武肺變異株病毒Omicron影響下，近期疫情還在不斷升溫。據統計武肺益情在2020年初在全球大爆發後，歷經7個月全球死亡才破100萬例，之後則是歷時4個就突破200萬例，後續大約每3個月就有100萬人死亡，在去年10月底則是突破500萬例，目前則是突破600萬例。

    報導指出，雖然目前統計全球死亡超過600萬例，但仍有許多國家的統計數據與實際情況有相當落差，根據數據追蹤網站「用數據看世界」（Our World in Data）負責人馬修（Edouard Mathieu）指出，實際死於疫情的人數，可能是通報死亡人數的近4倍。

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