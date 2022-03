俄烏第3輪談判結束 停火沒共識、開啟人道走廊有小進展

2022/03/08 08:28

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯與烏克蘭7日舉行第3輪談判,雙方就停戰協議存在分歧,雖然基輔代表稱取得「一些積極進展」,但莫斯科表示談判「沒有突破」。

綜合媒體報導,烏克蘭談判代表波多利雅科(Mykhailo Podolyak)在推文表示,第3輪談判已經結束,7日的談判沒有重要結果,但在開啟人道走廊方面取得「一些積極進展」,將就潛在停火和更廣泛政治問題繼續進行談判。

俄羅斯代表團負責人梅丁思基(Vladimir Medinsky)指出,俄方希望從8日開始,人道走廊能夠開始運轉,烏方對此給出了保證,而俄方帶來的所有談判文件都被基輔代表帶回家研究。梅丁思基說,俄方對與烏方在布列斯特的談判預期並未實現,俄烏談判在未來還會繼續進行。

梅丁思基強調,談判並沒有取得積極的進展,談判並不容易,「現在談論積極的事情還為時過早」,警告不要指望下一輪談判會帶來最終結果。

克里姆林宮7日向烏克蘭開出停火4條件,包含烏克蘭中止軍事行動、修改憲法確保烏克蘭中立化、承認克里米亞半島是俄羅斯領土,並認可烏東頓內茨克(Donetsk)與盧甘斯克(Lugansk)兩個共和國的獨立地位。

The third round of negotiations has ended. There are small positive subductions in improving the logistics of humanitarian corridors... Intensive consultations have continued on the basic political block of the regulations, along with a ceasefire and security guarantees. pic.twitter.com/s4kEwTNRhI