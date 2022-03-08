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    俄烏第3輪談判結束 停火沒共識、開啟人道走廊有小進展

    俄羅斯與烏克蘭7日舉行第3輪談判，結果存在分歧。（美聯社）

    俄羅斯與烏克蘭7日舉行第3輪談判，結果存在分歧。（美聯社）

    2022/03/08 08:28

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯與烏克蘭7日舉行第3輪談判，雙方就停戰協議存在分歧，雖然基輔代表稱取得「一些積極進展」，但莫斯科表示談判「沒有突破」。

    綜合媒體報導，烏克蘭談判代表波多利雅科（Mykhailo Podolyak）在推文表示，第3輪談判已經結束，7日的談判沒有重要結果，但在開啟人道走廊方面取得「一些積極進展」，將就潛在停火和更廣泛政治問題繼續進行談判。

    俄羅斯代表團負責人梅丁思基（Vladimir Medinsky）指出，俄方希望從8日開始，人道走廊能夠開始運轉，烏方對此給出了保證，而俄方帶來的所有談判文件都被基輔代表帶回家研究。梅丁思基說，俄方對與烏方在布列斯特的談判預期並未實現，俄烏談判在未來還會繼續進行。

    梅丁思基強調，談判並沒有取得積極的進展，談判並不容易，「現在談論積極的事情還為時過早」，警告不要指望下一輪談判會帶來最終結果。

    克里姆林宮7日向烏克蘭開出停火4條件，包含烏克蘭中止軍事行動、修改憲法確保烏克蘭中立化、承認克里米亞半島是俄羅斯領土，並認可烏東頓內茨克（Donetsk）與盧甘斯克（Lugansk）兩個共和國的獨立地位。

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