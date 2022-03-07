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    烏俄展開第3輪談判 烏方籲停止攻擊平民

    烏俄雙方展開第3輪停戰會談，烏克蘭談判代表波多利雅科（Mykhailo Podolyak）在會前推文呼籲俄國，停止攻擊平民。（美聯社）

    烏俄雙方展開第3輪停戰會談，烏克蘭談判代表波多利雅科（Mykhailo Podolyak）在會前推文呼籲俄國，停止攻擊平民。（美聯社）

    2022/03/07 23:03

    〔中央社〕俄羅斯國際傳真社（Interfax）報導，俄國與烏克蘭的代表團已展開第3輪談判。烏克蘭談判代表在會前呼籲俄方，停止攻擊平民的行動。

    俄羅斯入侵烏克蘭的攻勢進入第12天，烏俄雙方展開第3輪停戰會談，烏克蘭談判代表波多利雅科（Mykhailo Podolyak）在會前推文呼籲俄國，停止攻擊平民。

    克里姆林宮稍早詳列俄羅斯軍隊在烏克蘭停戰的條件，發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）說，烏克蘭須停止軍事行動、把中立地位入憲，以及承認克里米亞是俄國領土、烏國東部兩個分離主義區域獨立。

    培斯科夫告訴路透社，俄國已告知烏克蘭，只要基輔滿足俄方條件，俄國準備「隨時」停止軍事行動。

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