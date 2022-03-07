烏俄展開第3輪談判 烏方籲停止攻擊平民

烏俄雙方展開第3輪停戰會談，烏克蘭談判代表波多利雅科（Mykhailo Podolyak）在會前推文呼籲俄國，停止攻擊平民。（美聯社）

2022/03/07 23:03

〔中央社〕俄羅斯國際傳真社（Interfax）報導，俄國與烏克蘭的代表團已展開第3輪談判。烏克蘭談判代表在會前呼籲俄方，停止攻擊平民的行動。

俄羅斯入侵烏克蘭的攻勢進入第12天，烏俄雙方展開第3輪停戰會談，烏克蘭談判代表波多利雅科（Mykhailo Podolyak）在會前推文呼籲俄國，停止攻擊平民。

請繼續往下閱讀...

За кілька хвилин почнемо розмовляти з представниками країни, яка всерйоз вважає, що масштабне насильство над мирним населенням – це аргумент. Доведемо, що це не так. Не звертайте уваги на різні токсичні прізвища на кшталт Янукович, Бойко, Мураєв, які тягнуть по дурості росіяни. pic.twitter.com/t6tOqrHzFv — Михайло Подоляк （@Podolyak_M） March 7, 2022

克里姆林宮稍早詳列俄羅斯軍隊在烏克蘭停戰的條件，發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）說，烏克蘭須停止軍事行動、把中立地位入憲，以及承認克里米亞是俄國領土、烏國東部兩個分離主義區域獨立。

培斯科夫告訴路透社，俄國已告知烏克蘭，只要基輔滿足俄方條件，俄國準備「隨時」停止軍事行動。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法