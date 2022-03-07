反制俄羅斯！丹麥宣布提高國防預算、擴大參與歐盟戰備
2022/03/07 22:00
1、拒絕丹麥在歐盟的「國防保留」。
〔編譯陳成良／綜合報導〕2月28日，丹麥領先歐洲各國，第一個宣布允許「公民參戰」助烏克蘭反抗俄羅斯，而烏俄戰爭之際，丹麥一改過去在歐盟內的保守態度，宣布將提高國防預算至北約要求GDP的2%，6月並將舉辦公投推翻先前不參與歐盟軍事戰備活動的決定。
丹麥女總理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）6日晚間與朝野主要政治力量領導人舉行特別會議後，作以上宣布。她強調，在過去的10天裡，世界發生了翻天覆地的變化，而作為政黨協議的一部分，丹麥將對其武裝力量進行重大改革、採取措施孤立俄羅斯，並放棄丹麥加入歐盟以來與一些歐盟共同政策保持距離的原則。
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據《路透》報導，丹麥6日宣布提高國防支出，未來2年預計斥資70億克朗（約新台幣290億元）提升國防；同時在2033年以前讓國防開支逐步增加至GDP的2%。
此外，丹麥聲明考慮加入歐盟防禦公約（EU defense pact），預計在今年 6 月舉行公投，交付公民決定。
佛瑞德里克森總結6日朝野各黨達成的「歷史性協議」，有5大重點：
1、拒絕丹麥在歐盟的「國防保留」。
2、國防預算增加到GDP的2%。
3、70億克朗的緊急國防投資。
4、拒絕俄羅斯天然氣。
5、允許預算赤字
另據報導，丹麥將向烏克蘭移交多達2700件反坦克武器。