西班牙名廚親自殺到烏克蘭！ 提供熱食溫暖難民

2022/03/07 20:53

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯全面入侵烏克蘭,遭到全世界撻伐,也有不少人出錢出力援助烏克蘭人民。美國籍西班牙裔名廚安德瑞斯(José Andrés)的公益組織「世界中央廚房」在戰事爆發的隔日就前往前線準備為難民提供食物,安德瑞斯也在本月1日進入烏克蘭靠近波蘭邊境的城市利維夫,並號召廚師們前來援助難民。

安德瑞斯自2010年造訪遭地震衝擊的海地,受到眼前景象震撼後,創立了非營利組織「世界中央廚房」。十多年來他足跡遍及10多個國家,供應了超過2000萬份餐點。「世界中央廚房」不僅只是將食物送到現場,安德瑞斯會率團隊親自飛到現場,號召當地廚師與志工,與當地受災的農漁民合作就地烹調食物,再將熱騰騰的食物送到災民手中,不只填飽災民肚子,也協助當地產業復甦。

請繼續往下閱讀...

這次俄羅斯入侵烏克蘭導致食物供應問題,安德瑞斯再次出動,讓「世界中央廚房」替烏克蘭逃往波蘭等周邊國家的難民提供食物。3月1日,安德瑞斯本人也進到烏克蘭利沃夫市替民眾準備食物。

本週一「世界中央廚房」就提供了1萬份熱食,週二提供了2萬4000份,該組織計畫持續擴大範圍,也已經開始替還留在烏克蘭奧德薩、利沃夫市的人們提供食物,等到戰事結束,他們還計畫打造食物餐車並設立社區廚房協助復甦。

安德瑞斯曾3次登上《時代雜誌》百大人物,並曾獲提名諾貝爾和平獎。

Since Russia began their attack on Ukraine last week, WCK has activated restaurants in Ukraine and 4 surrounding countries, serving hundreds of thousands of meals to families—and we'll be here as long as we're needed. Thank you to all making this possible. ???? #ChefsForUkraine pic.twitter.com/9ohlO48Rpe