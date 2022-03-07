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    西班牙名廚親自殺到烏克蘭！ 提供熱食溫暖難民

    安德瑞斯也在本月1日進入烏克蘭靠近波蘭邊境的城市利維夫，並號召廚師們援助難民。（取自世界中央廚房推特、路透，本報合成）

    安德瑞斯也在本月1日進入烏克蘭靠近波蘭邊境的城市利維夫，並號召廚師們援助難民。（取自世界中央廚房推特、路透，本報合成）

    2022/03/07 20:53

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯全面入侵烏克蘭，遭到全世界撻伐，也有不少人出錢出力援助烏克蘭人民。美國籍西班牙裔名廚安德瑞斯（José Andrés）的公益組織「世界中央廚房」在戰事爆發的隔日就前往前線準備為難民提供食物，安德瑞斯也在本月1日進入烏克蘭靠近波蘭邊境的城市利維夫，並號召廚師們前來援助難民。

    安德瑞斯自2010年造訪遭地震衝擊的海地，受到眼前景象震撼後，創立了非營利組織「世界中央廚房」。十多年來他足跡遍及10多個國家，供應了超過2000萬份餐點。「世界中央廚房」不僅只是將食物送到現場，安德瑞斯會率團隊親自飛到現場，號召當地廚師與志工，與當地受災的農漁民合作就地烹調食物，再將熱騰騰的食物送到災民手中，不只填飽災民肚子，也協助當地產業復甦。

    這次俄羅斯入侵烏克蘭導致食物供應問題，安德瑞斯再次出動，讓「世界中央廚房」替烏克蘭逃往波蘭等周邊國家的難民提供食物。3月1日，安德瑞斯本人也進到烏克蘭利沃夫市替民眾準備食物。

    本週一「世界中央廚房」就提供了1萬份熱食，週二提供了2萬4000份，該組織計畫持續擴大範圍，也已經開始替還留在烏克蘭奧德薩、利沃夫市的人們提供食物，等到戰事結束，他們還計畫打造食物餐車並設立社區廚房協助復甦。

    安德瑞斯曾3次登上《時代雜誌》百大人物，並曾獲提名諾貝爾和平獎。

    安德瑞斯也在本月1日進入烏克蘭靠近波蘭邊境的城市利維夫，並號召廚師們援助難民。（取自世界中央廚房推特）

    安德瑞斯也在本月1日進入烏克蘭靠近波蘭邊境的城市利維夫，並號召廚師們援助難民。（取自世界中央廚房推特）

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