接收軍援「秘密基地」曝光？ 美高官：烏克蘭已獲近2萬枚飛彈

美國政府官員透露，包括美國與北約成員在內，已向烏克蘭送去近2萬枚反戰車和防空飛彈。（美聯社）

2022/03/07 20:30

〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭遭俄羅斯入侵，多國發起軍援。一名美國高級官員透露，包括美國與北約成員國在內，外界軍援已向烏克蘭送去近2萬枚反戰車和防空飛彈。

一名華府高級官員向《CNN》透露，截至7日為止，已有14個國家提供安全援助，其中美國及北約已向烏克蘭發送1萬7000枚反戰車飛彈（Anti Tank Missile）及2000枚刺針防空飛彈（Stinger Anti-aircraft Missiles）。該名官員還稱，目前美方對烏提供價值3.5億美元 （約新台幣99億元）的安全援助計畫，「大多數」已交付給烏國，剩下的應該會在幾天內到達。

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另外《CNN》 也引述一名美國五角大廈官員的消息指出，外界軍援物資連日來運抵烏克蘭之所以沒成為俄軍攻擊目標，是因為物資都被送到該國邊境一處秘密機場，該機場位置已被列為最高機密，美軍最高將領參謀首長聯席會議主席密利（Mark Milley）上週還特別前往視察，目前該機場已成運輸武器的樞紐。

官員表示，目前美國提供的軍武設備，多是烏克蘭「最需要的能力」，例如反裝甲武器，且烏國軍隊多已接受過訓練，能有效率運用這些武器。

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