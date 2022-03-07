俄中校遭烏克蘭俘虜！公開道歉、向士兵喊話 坦言：感到羞恥

俄羅斯中校米哈伊洛維奇（Astakhov Dmitry Mikhailovich）遭烏克蘭俘虜，在媒體前公開道歉，表示對入侵行為感到羞恥。（圖擷取自Twitter_@hackingbutlegal）

2022/03/07 19:57

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭進入第12天，造成大量無辜民眾傷亡，導致國際情勢緊張，1名俄羅斯中校上週四（3日）遭烏克蘭俘虜，在媒體面前道歉，並坦言接收錯誤訊息才攻打烏克蘭，感到相當羞恥。

根據英國媒體《太陽報》報導，3月3日週四，俄羅斯中校米哈伊洛維奇（Astakhov Dmitry Mikhailovich）與2名士兵在戰爭中遭烏克蘭俘虜，並在記者會上發表談話，向烏克蘭道歉，米哈伊洛維奇表示，「我除了對不起以外，不知道還能對烏國人民說些什麼，假如俄羅斯永遠都無法被原諒，我也能夠理解。」

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米哈伊洛維奇解釋，「起初，我們收到烏克蘭被法西斯政權、納粹統治的消息，為了幫助他們，我們才趕緊出兵，雖然我們對此抱持懷疑，也試著透過網路了解狀況，但一切都來得太突然，才使我們措手不及，事實上我們都不希望戰爭發生。」

米哈伊洛維奇也向俄羅斯士兵喊話，「夥伴們鼓起勇氣，反抗自己的指揮官吧，即使情勢緊張，但這攸關種族滅絕，俄羅斯永不可能贏得這場戰爭，就算成功入侵烏克蘭，但我們再也無法贏得他們的民心。」

不過，米哈伊洛維奇也表示，希望烏克蘭能將俘虜士兵送回俄羅斯，讓士兵告訴俄羅斯同伴真實情況。米哈伊洛維奇坦言，自己並未受到任何施壓，而是真心對入侵行為感到羞恥，「對於承認自己身為俄羅斯人，我們感到羞愧。」

This, out of #Ukraine, is 100% one of the most incredible videos I have ever seen.



This Russian POW has the heart of a lion ???? pic.twitter.com/KIx1rsN0CZ — Jackie Singh ???????? ???????? （@hackingbutlegal） March 6, 2022

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