俄中校遭烏克蘭俘虜！公開道歉、向士兵喊話 坦言：感到羞恥

2022/03/07 19:57

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭進入第12天,造成大量無辜民眾傷亡,導致國際情勢緊張,1名俄羅斯中校上週四(3日)遭烏克蘭俘虜,在媒體面前道歉,並坦言接收錯誤訊息才攻打烏克蘭,感到相當羞恥。

根據英國媒體《太陽報》報導,3月3日週四,俄羅斯中校米哈伊洛維奇(Astakhov Dmitry Mikhailovich)與2名士兵在戰爭中遭烏克蘭俘虜,並在記者會上發表談話,向烏克蘭道歉,米哈伊洛維奇表示,「我除了對不起以外,不知道還能對烏國人民說些什麼,假如俄羅斯永遠都無法被原諒,我也能夠理解。」

米哈伊洛維奇解釋,「起初,我們收到烏克蘭被法西斯政權、納粹統治的消息,為了幫助他們,我們才趕緊出兵,雖然我們對此抱持懷疑,也試著透過網路了解狀況,但一切都來得太突然,才使我們措手不及,事實上我們都不希望戰爭發生。」

米哈伊洛維奇也向俄羅斯士兵喊話,「夥伴們鼓起勇氣,反抗自己的指揮官吧,即使情勢緊張,但這攸關種族滅絕,俄羅斯永不可能贏得這場戰爭,就算成功入侵烏克蘭,但我們再也無法贏得他們的民心。」

不過,米哈伊洛維奇也表示,希望烏克蘭能將俘虜士兵送回俄羅斯,讓士兵告訴俄羅斯同伴真實情況。米哈伊洛維奇坦言,自己並未受到任何施壓,而是真心對入侵行為感到羞恥,「對於承認自己身為俄羅斯人,我們感到羞愧。」

This, out of #Ukraine, is 100% one of the most incredible videos I have ever seen.



This Russian POW has the heart of a lion ???? pic.twitter.com/KIx1rsN0CZ