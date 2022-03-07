老娘也是「基輔戰鬼」！她用醃黃瓜罐擊落俄無人機！

烏克蘭政府顧問齊布絲卡宣稱，一名基輔婦女用醃黃瓜罐擊落俄國無人機，網友特地為其形象繪製插圖。（圖翻攝自Liubov Tsybulska推特）

2022/03/07 18:33

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭至今邁入第12天，烏俄雙方除了軍事對抗，資訊戰也打得火熱。繼「基輔戰鬼」、「蛇島守軍」等英雄事蹟宣傳後，烏克蘭近日再稱，有婦女用醃黃瓜罐擊落俄羅斯無人機，試圖對內激勵士氣，引發熱議。

烏克蘭政府和軍方顧問齊布絲卡（Liubov Tsybulska）本月5日透過推特宣稱一名住在首都基輔的婦女，從自家陽台用一罐裝醃黃瓜的罐子，將俄國無人機擊落。說到這邊，齊布絲卡便向國民喊話：「他們（指俄軍）是要怎麼佔領這個國家？」

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之後齊布絲卡還分享一張網友做的插圖，可以看到一名女子手拿槍枝，裡頭裝的是醃黃瓜罐。雖然此消息未經證實，但不少網友都紛紛留言替烏國人民和軍隊加油。

除了「醃黃瓜婦女」，為了鼓舞士氣，早前烏克蘭也釋出不少英雄事蹟，其中最知名的便屬「基輔戰鬼」，烏克蘭安全局聲稱「基輔戰鬼」駕駛烏軍Mig-29戰機，一人一機擊落10多架俄軍機。雖然「基輔戰鬼」與「醃黃瓜婦女」都被認為只是都市傳說，但這更像是烏克蘭人反抗戰爭厄運、重拾希望的精神象徵。

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