為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    烏克蘭戰火延燒 200多孤兒被迫撤離逃往波蘭

    烏克蘭戰火持續，大批民眾逃離家園避難，畫面中這些兒童暫時在利維夫市木偶劇院內的難民收容所。（法新社）

    烏克蘭戰火持續，大批民眾逃離家園避難，畫面中這些兒童暫時在利維夫市木偶劇院內的難民收容所。（法新社）

    2022/03/06 20:16

    〔中央社〕俄羅斯入侵烏克蘭，從衝突地區一家孤兒院撤離的200多名兒童和照顧人員搭了24小時火車後，今天抵達烏克蘭西部城市利維夫，轉搭巴士逃往波蘭。

    路透社報導，俄羅斯部隊攻擊烏克蘭東南部札波羅熱（Zaporizhzhia）這家孤兒院附近核電廠的當天，從幼兒到青少年的這215名兒童即離開他們的孤兒院。

    札波羅熱中央基督教孤兒院主任庫奇（Olha Kucher）表示：「我的心被撕裂了。」她哭著說：「很抱歉，我真不知道該說什麼。我為這些孩子感到很難過。他們還很小。」

    夜幕低垂氣溫下降，孤兒院的孩子在利維夫（Lviv）火車站月台耐心等待，年長的孩子照顧年幼孩子，而孤兒院的工作人員則仔細地清點人數。

    年紀很小的孩子抱著可愛的玩具。沒有一個孩子哭泣或抱怨。

    孩子們睜大眼睛、手牽著手，被帶著穿過擠滿其他烏克蘭人的售票大廳。據利維夫市長薩多維（Andriy Sadovy）說，僅4日一天就有超過6萬5000名難民通過這個車站。

    開始下雪時，孩子們登上巴士車隊，前往鄰國波蘭的新家。

    他們需要幾個小時才能越過邊境。對於孤兒院主任庫奇來說，在經歷如此令人緊張的旅程後，孩子終於可望安全，令她百感交集：悲傷、解脫和憤怒。

    庫奇說：「我們不想離開烏克蘭，我們愛它。但不幸的是，我們必須離開。」

    當最後一個孩子爬上巴士時，庫奇說：「俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）就是在殺人。我不明白為什麼俄羅斯人民不相信我們正被轟炸，我們和我們的孩子正被殺害。」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    男子自稱要到烏克蘭抗俄 台中市府：不須報備
    2022/03/06 20:11

    男子自稱要到烏克蘭抗俄 台中市府：不須報備
    烏克蘭版唐鳳！ 31歲副總理靠手機動員全球駭客抗俄！
    2022/03/06 19:46

    烏克蘭版唐鳳！ 31歲副總理靠手機動員全球駭客抗俄！

    吃糖減重！日本人都靠「它」養瘦菌
    說話不算話！ 俄軍砲擊基輔附近疏散站 傳包括2童至少3死！
    2022/03/06 19:22

    說話不算話！ 俄軍砲擊基輔附近疏散站 傳包括2童至少3死！
    聯邦銀行、自由時報系、瓏山林關係企業追加共捐3千萬 賑濟烏克蘭
    2022/03/06 19:18

    聯邦銀行、自由時報系、瓏山林關係企業追加共捐3千萬 賑濟烏克蘭
    外交官遭痛毆！ 俄羅斯震怒 要求波羅的海三國保護使館
    2022/03/06 17:56

    外交官遭痛毆！ 俄羅斯震怒 要求波羅的海三國保護使館
    堅信烏克蘭會贏！ 布林肯波蘭邊境晤烏國外長
    2022/03/06 17:50

    堅信烏克蘭會贏！ 布林肯波蘭邊境晤烏國外長
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播