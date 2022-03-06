堅信烏克蘭會贏！ 布林肯波蘭邊境晤烏國外長

布林肯和庫列巴見面在波蘭與烏克蘭的邊境會面。畫面中兩人背後的建物高懸藍、黃兩色烏克蘭國旗。（圖取自推特）

2022/03/06 17:50

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯侵略烏克蘭戰事持續中，美國國務卿布林肯也在這時火速穿梭訪問歐洲6國，5日到波蘭鄰近烏克蘭的邊界，與烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）會面、並肩合影，強調美國將繼續和烏克蘭人民站在同一陣線。

布林肯4日接受《英國廣播公司》（BBC）專訪時指出，相信烏克蘭憑藉著捍衛自由的決心，絕對會贏得與俄國的這場戰役，也提到，美方不會尋求推翻俄羅斯總統普廷，「這是他們人民該決定的事情」。

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布林肯今天在充滿烏克蘭難民的波蘭與烏克蘭邊境口岸科爾佐瓦-克拉科维茨（Korczowa-Krakovets）進行了45分鐘的談話，討論為了基輔軍隊提供更多武器，以及如何保持全球對莫斯科施壓的力道問題。

布林肯也在推特上曬出多張與庫列巴的合照，他表示，「今天在波烏邊境和老朋友庫列巴見面讓我很振奮，他和澤倫斯基展現的領導力和勇氣令人欽佩，美國和世界將繼續和他們以及烏克蘭人民站在同一陣線」。

It was inspiring to meet today with my friend @DmytroKuleba at the Ukrainian-Polish border. The leadership and courage that he and @ZelenskyyUa have demonstrated are remarkable, and the United States and the world will continue to stand with them and the people of Ukraine. pic.twitter.com/utOke4HK3M — Secretary Antony Blinken （@SecBlinken） March 5, 2022

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