堅信烏克蘭會贏！ 布林肯波蘭邊境晤烏國外長

2022/03/06 17:50

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯侵略烏克蘭戰事持續中,美國國務卿布林肯也在這時火速穿梭訪問歐洲6國,5日到波蘭鄰近烏克蘭的邊界,與烏克蘭外交部長庫列巴(Dmytro Kuleba)會面、並肩合影,強調美國將繼續和烏克蘭人民站在同一陣線。

布林肯4日接受《英國廣播公司》(BBC)專訪時指出,相信烏克蘭憑藉著捍衛自由的決心,絕對會贏得與俄國的這場戰役,也提到,美方不會尋求推翻俄羅斯總統普廷,「這是他們人民該決定的事情」。

請繼續往下閱讀...

布林肯今天在充滿烏克蘭難民的波蘭與烏克蘭邊境口岸科爾佐瓦-克拉科维茨(Korczowa-Krakovets)進行了45分鐘的談話,討論為了基輔軍隊提供更多武器,以及如何保持全球對莫斯科施壓的力道問題。

布林肯也在推特上曬出多張與庫列巴的合照,他表示,「今天在波烏邊境和老朋友庫列巴見面讓我很振奮,他和澤倫斯基展現的領導力和勇氣令人欽佩,美國和世界將繼續和他們以及烏克蘭人民站在同一陣線」。

It was inspiring to meet today with my friend @DmytroKuleba at the Ukrainian-Polish border. The leadership and courage that he and @ZelenskyyUa have demonstrated are remarkable, and the United States and the world will continue to stand with them and the people of Ukraine. pic.twitter.com/utOke4HK3M