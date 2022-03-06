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    回應調停戰爭 中國駐歐使團：鼓勵俄烏直接談判

    針對歐盟外長波瑞爾點名只有中國能調停俄、烏衝突，中國駐歐盟使團以不具名發言人名義回應，強調中方鼓勵俄、烏直接談判。圖為中國駐歐盟大使張明。（彭博資料照）

    針對歐盟外長波瑞爾點名只有中國能調停俄、烏衝突，中國駐歐盟使團以不具名發言人名義回應，強調中方鼓勵俄、烏直接談判。圖為中國駐歐盟大使張明。（彭博資料照）

    2022/03/06 17:38

    〔中央社〕針對歐盟外交與安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）日前表示，只有中國能充當俄烏調停人，中國駐歐盟使團當地時間5日以不具名發言人名義回應，中方鼓勵俄烏直接談判。

    「中國駐歐盟使團」官網當地時間5日藉由「答記者問」名義，作上述表示。

    據報導，波瑞爾日前表示，歐美均無法充當俄烏的調停人，只有中方能做到，中國必須發揮作用。

    中國駐歐盟使團發言人對此重申中方立場說，「烏克蘭局勢發展到這個地步，是我們不願意看到的」，烏克蘭問題複雜，中方始終根據「事情本身的是非曲直」決定自己的立場和政策。

    發言人表示，解決烏克蘭危機，要按照聯合國憲章的宗旨和原則辦事，要尊重和保障各國的主權和領土完整，要堅持透過對話，以和平方式解決爭端。

    使團發言人提到，舉凡有助於緩和局勢和政治解決的努力，中方都支持；凡是不利於推動外交解決而是火上加油使局勢升級的行動，中方都反對。

    發言人指出，中方鼓勵俄烏直接談判，也鼓勵美國、北約、歐盟與俄羅斯展開平等對話，直接面對多年來累積的矛盾和問題，按照安全不可分割原則，尋求構建均衡、有效、可持續的歐洲安全機制。

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